रामपुर में CRPF आतंकी हमले में बरी हुए शख्स की हत्या, मारी गई गोली

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में हाईकोर्ट से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र के बदनपुरी गांव के रहने वाला था. बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात लोगों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी. गोली लगने से उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. इसके साथ ही हत्या की वजह का भी पता लगाया जा रहा है.

CRPF कैंप पर आतंकी हमले के मामले में था आरोपी

मोहम्मद शरीफ का नाम 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में हुए सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में सामने आया था. इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान चली गई थी.

इस मामले में मोहम्मद शरीफ को आरोपी बनाया गया था. हालांकि, करीब एक साल पहले हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था. इसके बाद वह अपने गांव बदनपुरी में रह रहे थे.

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हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस

हाईकोर्ट से बरी होने के करीब एक साल बाद मोहम्मद शरीफ की हत्या किए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोहम्मद शरीफ की हत्या किसने और किस वजह से की. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.