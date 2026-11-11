बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज

राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेवारत सौरभ तोमर को उत्तर प्रदेश स्थित बागपत में दीपवाली के दिन गोली मार दी गई. गोली सौरभ के सिर में लगी. हालांकि इलाज के दौरान गोली सिर से निकाल ली गई. फिलहाल उनका इलाज मेरठ में चल रहा है. इस मामले में बागपत पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है.

'प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड' की घुड़सवार यूनिट के जवान, 28 वर्षीय सौरभ तोमर अपने पैतृक गांव गोपालपुर खड़ाना आए हुए थे. वह और उनके 28 वर्षीय भाई विनीत अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी गांव के ही रहने वाले दो लोग - धीरज और मोनू (उर्फ प्रवीण) - वहां आए और उनसे झगड़ने लगे. दोनों आरोपी इसी गांव के हैं.

इस पूरे घटनाक्रम पर सौरभ के पिता जनकराज ने कहा कि पुरानी रंजिश में इंद्रपाल के बेटे धीरज और मोनू ने इस घटना को अंजाम दिया.

दिनांक 08.11.2026 रात्रि 9:45 बजे थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर खड़ाना में गांव के ही रहने वाले मोनू उर्फ प्रवीण एवं धीरज द्वारा गोली चला दी गई जो दीवार से रिकोचिट होकर वादी के पुत्र सौरभ(राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में सेवारत) को लग कर घायल कर दिया । तथा विनीत के सिर में डण्डा मारकर उसे घायल कर दिया गया। सूचना पर थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। सौरभ का उपचार मेरठ के अस्पताल में चल रहा है। दोनों की स्थिति सामान्य है। वादी/ पिता जनकराज की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। — Baghpat Police (@baghpatpolice) November 11, 2026

एक बयान में बागपत पुलिस ने कहा कि दिनांक 08.11.2026 रात्रि 9:45 बजे थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर खड़ाना में गांव के ही रहने वाले मोनू उर्फ प्रवीण एवं धीरज द्वारा गोली चला दी गई जो दीवार से रिकोचिट होकर वादी के पुत्र सौरभ(राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में सेवारत) को लग कर घायल कर दिया . तथा विनीत के सिर में डण्डा मारकर उसे घायल कर दिया गया. सूचना पर थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने बताया कि सौरभ का उपचार मेरठ के अस्पताल में चल रहा है. दोनों की स्थिति सामान्य है. वादी/ पिता जनकराज की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.