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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज

बागपत: राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात सौरभ को सिर में मारी गोली, FIR दर्ज

यूपी स्थित बागपत में दीपावली के दिन पुरानी रंजिश के मामले में दो लोगों ने सौरभ तोमर को गोली से मारा. सौरभ का फिलहाल इलाज चल रहा है. वह राष्ट्रपति भवन में तैनात थे.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 11 Nov 2026 09:50 AM (IST)
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राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेवारत सौरभ तोमर को उत्तर प्रदेश स्थित बागपत में दीपवाली के दिन गोली मार दी गई. गोली सौरभ के सिर में लगी. हालांकि इलाज के दौरान गोली सिर से निकाल ली गई. फिलहाल उनका इलाज मेरठ में चल रहा है. इस मामले में बागपत पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है.

'प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड' की घुड़सवार यूनिट के जवान, 28 वर्षीय सौरभ तोमर अपने पैतृक गांव गोपालपुर खड़ाना आए हुए थे. वह और उनके 28 वर्षीय भाई विनीत अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी गांव के ही रहने वाले दो लोग - धीरज और मोनू (उर्फ प्रवीण) - वहां आए और उनसे झगड़ने लगे.  दोनों आरोपी इसी गांव के हैं.

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इस पूरे घटनाक्रम पर सौरभ के पिता जनकराज ने कहा कि पुरानी रंजिश में इंद्रपाल के बेटे धीरज और मोनू ने इस घटना को अंजाम दिया. 

एक बयान में बागपत पुलिस ने कहा कि  दिनांक 08.11.2026 रात्रि 9:45 बजे  थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर खड़ाना में गांव के ही रहने वाले मोनू उर्फ प्रवीण एवं धीरज द्वारा गोली चला दी गई जो दीवार से रिकोचिट होकर वादी के पुत्र सौरभ(राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में सेवारत) को लग कर घायल कर दिया . तथा विनीत के सिर में डण्डा मारकर उसे घायल कर दिया गया. सूचना पर थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने बताया कि सौरभ का उपचार मेरठ के अस्पताल में चल रहा है. दोनों की स्थिति सामान्य है. वादी/ पिता जनकराज की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 11 Nov 2026 09:13 AM (IST)
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