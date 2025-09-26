हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मिशन शक्ति 5.0 से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, पोषण माह और जागरूकता अभियान तेज

यूपी में मिशन शक्ति 5.0 से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, पोषण माह और जागरूकता अभियान तेज

UP News: बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है. इसी के तहत अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए आठवां राष्ट्रीय पोषण माह और 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. यह अभियान नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के मिशन शक्ति के मूल उद्देश्यों को साकार कर रहा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में सशक्त बनाना है.

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य और जीवन कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को पुष्टाहार के उत्पादन और वितरण से जोड़ा गया है. इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि उनके परिवार की आय में वृद्धि और समाज में सम्मान भी बढ़ा है. यह पहल मिशन शक्ति के आत्मनिर्भरता के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है.

प्रदेश भर में पोषण रैली और पंचायत का हो रहा आयोजन

पोषण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पोषण रैली और पंचायत का हो रहा आयोजन किया जा रहा है. गोरखपुर के विकास भवन सभागार में आयोजित पोषण पंचायत में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने अध्यक्षता की. उन्होंने एक विशाल पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें करीब 200 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ हिस्सा लिया. रैली ने पोषण माह के संदेशों को नारों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया. इस दौरान शिशुओं का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जैसे कार्यक्रमों ने अभियान को संवेदनशील और समावेशी बनाया.

पोषण रेसिपी और क्विज से फैलाई जा रही पोषण की जागरूकता

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के बीच आयोजित पोषण रेसिपी प्रतियोगिता में श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है. आंवला और सहजन जैसे स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ नमक और चीनी के कम प्रयोग की सलाह दी जा रही है. यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित पोषण क्विज प्रतियोगिता ने समुदाय की भागीदारी और जागरूकता को और बढ़ाया है.

प्रदेश भर में जागरूकता की लहर

प्रदेश भर में राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने मोर्चा संभाला और अभियान को नई ऊर्जा दी. गोंडा, कासगंज, रामपुर और मिर्जापुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसके अलावा राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने विभिन्न जनपदों में महिला गोष्ठियों और पोषण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इन आयोजनों ने मिशन शक्ति के संदेश स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान को हर स्तर पर मजबूत किया.

महिला कल्याण योजनाओं का दिख रहा प्रभाव

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निराश्रित पेंशन योजना, महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिला हेल्पलाइन, महिला थाने और आश्रय गृह जैसी व्यवस्थाएं प्रतिदिन हजारों महिलाओं को सुरक्षा और सहयोग प्रदान कर रही हैं. इसके अलावा, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़ाने और बच्चों के पालन-पोषण व पुनर्वास के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं. इन योजनाओं का प्रभाव भी लोगों पर खूब देखने के मिल रहा है.

मिशन शक्ति 5.0 के तहत योगी सरकार का यह अभियान न केवल महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संरचना को भी मजबूती दे रहा है. आईसीडीएस, यूनिसेफ और स्वयं सहायता समूहों के समन्वित प्रयासों से पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन को जोड़कर महिलाओं को सशक्त नागरिक बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है. यह अभियान मिशन शक्ति के संदेश को गांव-कस्बों तक पहुंचाकर प्रदेश को सुपोषित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Mission Shakti UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
क्रिकेट
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, 41 साल बाद IND vs PAK 'महामुकाबला'
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, 41 साल बाद IND vs PAK 'महामुकाबला'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
क्रिकेट
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, 41 साल बाद IND vs PAK 'महामुकाबला'
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, 41 साल बाद IND vs PAK 'महामुकाबला'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लीजिए काम की बात
इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget