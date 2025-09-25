जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. जेल में बंद पति सौरभ की हत्यारोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल धर्म और भक्ति की राह पर चल रहे हैं. जेल में बंद मुस्कान और साहिल नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं और उन्हें व्रत आहार में केले, उबले आलू, साबूदाना खीर और दूध दिया जा रहा है.

मेरठ जेल में बंद मुस्कान साढ़े छः माह की गर्भवती है और वह भगवान कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती है. इसके साथ ही उसकी मन्नत है कि वह जल्द ही मेरठ जिला कारागार से रिहा हो. नवरात्रि के समय मुस्कान भजन संध्या में ईश्वर का गुणगान कर रही है और मुस्कान और प्रेमी साहिल भी सुंदरकांड का पाठ कर रहा है.

बता दें कि मार्च 2025 में मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में मुस्कान ने अपनी प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया था. इसके साथ ही सौरभ के शव को नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया था. मुस्कान और साहिल सौरभ को अपने प्यार में रोड़ा मानते थे और उन्होंने इसी लिए यह मर्डर किया था.

गला रेतकर की थी सौरभ की हत्या

सौरभ को नींद की दवा देकर बेहोश किया गया था और फिर गला रेतकर हत्या की गई थी. इसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा गया, शुरुआत में शव को सूटकेस में भरने की कोशिश की, लेकिन बाद नीले प्लास्टिक ड्रम में रखा गया. वहीं इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ एक हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है.

10 पुलिसकर्मियों सहित 36 लोग चार्जशीट में गवाह

सौरभ हत्याकांड में दाखिल हुई चार्जशीट में 10 पुलिसकर्मियों सहित 36 लोगों को गवाह बनाया गया है. इस चार्जशीट को लेकर एसएसपी ने बताया था कि कोई भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ा गया है, जिससे मुस्कान और साहिल को किसी प्रकार की राहत मिल सके.