मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर मिट्टी धंसने से मचा हड़कंप, 13 ट्रेनों समेत कई के बदले गए रास्ते

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से रेल परिचालन प्रभावित हो गया. यह घटना 10 नवंबर 2026 को शाम करीब 6:20 बजे हुई. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी थी, जबकि अप लाइन पर रेल परिचालन जारी रखा गया. रेलवे की तकनीकी टीमों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत और सुधार का काम शुरू किया.

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, मिट्टी धंसने की घटना के बाद रेल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित रेलखंड पर युद्धस्तर पर काम किया गया. देर रात तक ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया. इसके बाद 11 नवंबर की सुबह 3:36 बजे ट्रायल लोको इंजन चलाया गया, जो सफल रहा. ट्रायल के बाद सुबह 4 बजे से इस रेलखंड पर रेल यातायात सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया.

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कई ट्रेनों के मार्ग बदले

मिट्टी धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे को कई ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े. कुछ ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन-प्रयागराज रामबाग-बनारस-वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलाया गया. इनमें ट्रेन संख्या 12274, 12398, 12368 और 12947 शामिल थीं.

इसके अलावा ट्रेन संख्या 26505, 12167 और 22971 के मार्ग में भी बदलाव किया गया. वहीं, कुछ ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन-प्रयाग-फाफामऊ-जंघई-वाराणसी जंक्शन के रास्ते डायवर्ट किया गया. इनमें ट्रेन संख्या 12322, 01037, 01449 और 11401 शामिल थीं.

रेलवे ने 12878, 09427, 04478, 04078, 09725, 04088, 12436, 12394, 03436, 04404, 22362, 04052 और 12260 समेत 13 ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के परिवर्तित मार्ग से चलाने की व्यवस्था भी की थी.

ठहराव भी रद्द किए गए

इसके साथ ही ट्रेन संख्या 03640 (शकूरबस्ती-धनबाद एक्सप्रेस) और 03294 (आनंद विहार टर्मिनल-पटना जंक्शन एक्सप्रेस) के रूट में भी बदलाव किया गया था. इन ट्रेनों के कुछ निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव भी रद्द कर दिए गए थे.

इस दौरान ट्रेन संख्या 15076 को प्रयाग जंक्शन-प्रयागराज रामबाग-फाफामऊ-जंघई-)-वाराणसी जंक्शन-)-चुनार के रास्ते चलाया गया. वहीं, ट्रेन संख्या 12424, 22824, 12314, 12302 और 12310 को प्रयागराज जंक्शन-प्रयागराज रामबाग-बनारस-)-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बदले हुए मार्ग मार्ग से संचालित किया गया.

इसके अलावा सूबेदारगंज से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 63238 को निरस्त कर दिया गया था. यह ट्रेन उस समय प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर खड़ी थी.

बुधवार सुबह से रेल परिचाल सामान्य

हालांकि राहत की बात ये रही कि 11 नवंबर की सुबह रेल परिचालन सामान्य होने के बाद रेलवे ने पहले से डायवर्ट की गई तीन ट्रेनों को उनके निर्धारित मार्ग से चलाने का फैसला किया है. इनमें ट्रेन संख्या 04064 (यात्रा प्रारंभ तिथि 10 नवंबर), 12141 (यात्रा प्रारंभ तिथि 9 नवंबर) और 22177 (यात्रा प्रारंभ तिथि 10 नवंबर) शामिल हैं. हालांकि, ट्रेन संख्या 13309 (यात्रा प्रारंभ तिथि 11 नवंबर) रेक उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त रहेगी.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि प्रभावित रेलखंड पर स्थिति सामान्य होने के बाद अब ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से किया जा रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और निर्धारित मार्ग की जानकारी रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से जरूर प्राप्त कर लें.

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