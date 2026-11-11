यूपी चुनाव में उतरेगी पूर्व CBI डायरेक्टर की पार्टी, सभी 403 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार राजनेताओं के अलावा आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे. जैसे-जैसे चुनाव के ऐलान की तिथि नजदीक आ रही है उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग दिखने लगे हैं.

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव द्वारा सर्वजन सनातन पार्टी का गठन किया गया है जो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है.

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प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान बताया कि सर्वजन सनातन पार्टी (ससपा) उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रथम चरण की प्रारंभिक प्रक्रिया को शुरू कर रही है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं . आवेदन करने वाला व्यक्ति योग्य होगा तो उसे चुनाव लड़ने का पूरा अवसर मिलेगा. आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए.

इसके अलावा वह नामांकन पत्रों की निर्धारित तिथि तक कम से कम 25 वर्ष की आयु वाला हो. इस पार्टी का संकल्प हमने वाराणसी से लिया था, इसकी प्रमुख वजह की वाराणसी भारतीय संस्कृति और सनातन का केंद्र है . इसके अलावा हमने तय किया है कि हम आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं की भागीदारी तय करेंगे, साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को मौका देंगे.

वाराणसी से लखनऊ तक पार्टी का सियासी सफर

इससे पहले देश के चर्चित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, दिव्या मित्तल, अमिताभ ठाकुर ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने के सीधे संकेत दे दिए हैं . सर्वजन सनातन पार्टी का चुनावी दफ्तर लखनऊ में तैयार किया जा रहा है, वहीं वाराणसी में इस पार्टी के गठन की पूरी रूपरेखा तय की गई थी. अब देखना यह होगा कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में यह पार्टी कितना प्रभाव दिखा पाती है.

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