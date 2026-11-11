'अब क्यों रो रहे है..' हिन्दू वोट कटने के दावे पर संजय सिंह का सीएम योगी पर हमला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा किया है. जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो ज्ञानेश कुमार ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो अब क्यों झूठा रोना रो रहे हैं.

संजय सिंह ने सीएम योगी के वोट काटने और मुस्लिम वोट बढ़ने के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि "यही लोग एसआईआर और ज्ञानेश कुमार ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब मैंने संसद में कहा कि तीन करोड़ वोट काटे गए तो हमारी बात नहीं सुनी गई. अब बाबाजी की और मोदी जी की आपस में क्या लड़ाई चल रही है. इनके कैडर ने ही इनका साथ नहीं दिया या वोट नहीं बनवाएं क्या हुआ मुझे नहीं पता."

यूपी में वोट कटने के दावों पर पलटवार

आप सांसद ने कहा कि अब योगी जी को ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद और SIR की जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए. ये लोग अब क्यों रो रहे है? हिम्मत है तो अब सीना ठोंक कर कहो ज्ञानेश कुमार ज़िंदाबाद है मोदी जी ज़िंदाबाद हैं, एसआईआर ज़िंदाबाद हैं.

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सपा अध्यक्ष के अयोध्या दौरे पर कही ये बात

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि "बीजेपी भगवान राम के मंदिर की गेट कीपर नहीं है. बीजेपी ने राम मंदिर को लूटने का काम किया है. प्रभु श्रीराम के आभूषण लूटे, उनकी जमीनें लूटी, उनके नाम पर चढ़ावा लूटा. निर्माण कार्य में 40 फ़ीसद कमीशन खाई."

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था और भाजपाईयों ने राम का मंदिर लूटा है. इसलिए कौन वहां दर्शन करने जाएगा ये उसकी आस्था का विषय हैं. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजतक अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव जी जा रहे हैं तो उनके पीछे पड़ गए हैं.