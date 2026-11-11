कीर्ति आजाद के बयान पर भड़के स्वामी वासुदेवानंद, अखिलेश और धीरेंद्र शास्त्री पर भी टिप्पणी

अयोध्या स्थित राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद द्वारा भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कीर्ति आजाद से पूरे देश और हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि ममता बनर्जी को भी इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए. यह बयान राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है.

कीर्ति आजाद का काम राजनीति करना है और उन्हें सिर्फ राजनीति ही करनी चाहिए. धार्मिक मामलों में उन्हें अनर्गल टिप्पणी करने और किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है. धार्मिक मामलों में जानबूझकर की गई विवादित टिप्पणी कतई स्वीकार करने लायक नहीं है. उनकी यह बयानबाजी समाज, धर्म और राजनीति की मर्यादा के खिलाफ है. उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. अगर वह मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा.

'अखिलेश यादव की नीयत ठीक तो दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं'

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ किया था, वह उनका कर्तव्य और अधिकार था. अगर अखिलेश यादव की भावना शुद्ध है तो उनके मंदिर दर्शन करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अखिलेश यादव जन्म से हिंदू हैं, कर्म और विचार से भले ही अलग हों. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मां भी गोलीकांड की घटना से आहत थीं. उन्होंने खुद उनसे खेद जताया था और अपना दुख जाहिर किया था.

अगर अखिलेश यादव की नीयत ठीक है और वह दर्शन करने आना चाहते हैं तो किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ किया, उसका दायित्व उनके बेटे अखिलेश यादव पर नहीं है. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव द्वारा गोली चलवाए जाने के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है. अगर अखिलेश यादव की भावना सही है तो उन्हें अयोध्या आकर राम मंदिर में दर्शन करने चाहिए और अपनी भावना जाहिर करनी चाहिए. इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए.

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'धीरेंद्र शास्त्री अभी बालक हैं और धीरे-धीरे समझ जाएंगे'

राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना को लेकर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि पहले यह जानना जरूरी है कि चंदा चोरी किसने की और किसने दिया. उन्होंने कहा कि किसी से चंदा नहीं लिया गया है, बल्कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दान दिया है. चंदा चोरी नहीं हुई है. कुछ लोगों ने जो गलत किया है, उसकी सजा उन्हें खुद भुगतनी पड़ेगी. उन्होंने माना कि कुछ लोगों की गलती जरूर है, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. जिन लोगों ने गलती की है, उन्हें ही इसे दूर करना चाहिए.

वहीं, धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान कृष्ण पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री अभी बालक हैं और धीरे-धीरे समझ जाएंगे. उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें अपनी गलती सुधारनी भी चाहिए.