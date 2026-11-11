चुनावी साल में पूर्वांचल के लिए यूपी सरकार खोलेगी खजाना, इन सात जिलों को बंपर फायदा

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने बड़ा विकास खाका तैयार किया है. करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वांचल के सात जिलों को औद्योगिक, शैक्षणिक, पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. इसके लिए 32 परियोजनाओं पर सहमति बनी है.

इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभागों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. खास बात यह है कि इन परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार और 30 फीसदी राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव है. इस पूरी योजना का केंद्र काशी-विंध्य इकोनॉमिक रीजन होगा, जिसके जरिए वाराणसी से विंध्य क्षेत्र तक विकास का नया कॉरिडोर तैयार करने की परिकल्पना है.

सरकार की मंशा पूर्वांचल को उद्योग, रियल एस्टेट और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के मुकाबले एक मजबूत आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की है. इसके तहत वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र को शामिल किया गया है.

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वाराणसी में सात बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव

योजना में वाराणसी को प्रमुख विकास केंद्र बनाया गया है. यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सात परियोजनाओं पर काम करने की तैयारी है. गंगा किनारे 1,000 एकड़ में टूरिज्म सिटी, 500 एकड़ में एजुकेशन, हेल्थकेयर और स्किलिंग हब तथा 400 एकड़ में धाम आधारित टूरिज्म सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा सारनाथ में 260 एकड़ में सिटी विकसित करने की योजना है.

रामनगर में 1,000 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है. इसके साथ 300 एकड़ में आर्टिफिशियल पार्क और 100 एकड़ में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की योजना है.

जिला प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाएं प्रस्तावित क्षेत्रफल

वाराणसी टूरिज्म सिटी 1,000 एकड़

वाराणसी एजुकेशन, हेल्थकेयर और स्किलिंग हब 500 एकड़

वाराणसी धाम आधारित टूरिज्म सिटी 400 एकड़

वाराणसी सारनाथ सिटी 260 एकड़

वाराणसी (रामनगर) मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 1,000 एकड़

वाराणसी (रामनगर) आर्टिफिशियल पार्क 300 एकड़

वाराणसी (रामनगर) मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब 100 एकड़

भदोही मैन्युफैक्चरिंग पार्क 100 एकड़

मिर्जापुर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया 1,000 एकड़

मिर्जापुर इंडस्ट्रियल सिटी और मिक्स्ड यूज टाउनशिप 500 एकड़

सोनभद्र सीमेंट और क्लिंकर ग्राइंडिंग प्लांट 800-900 एकड़

सोनभद्र डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम पार्क 100-150 एकड़

सोनभद्र में 11 गीगावॉट क्षमता के पावर प्लांट का प्रस्ताव भी शामिल है. हालांकि, इसकी क्षमता और परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता का विस्तृत ब्योरा सामने आना बाकी है. इसके अलावा काशी-विंध्य इकोनॉमिक रीजन में ₹5,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. जिसमें सात जिलों में 32 परियोजाएं शामिल हैं.

इस योजना का उद्देश्य पूर्वांचल में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और दूसरे राज्यों तथा महानगरों की ओर होने वाले पलायन को कम करना है. औद्योगिक क्लस्टर से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जबकि शिक्षा और स्किलिंग हब के जरिए युवाओं को रोजगार के लिहाज से तैयार करने की कोशिश होगी. पर्यटन परियोजनाओं से होटल, परिवहन, रियल एस्टेट और स्थानीय कारोबार को भी गति मिल सकती है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रियंक पाण्डेय ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्वांचल के विकास का नया अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार होगा, रोजगार का आधार तैयार होगा और युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे.