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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिर्जापुर में पुलिस चौकी पर हमला, दरोगा की वर्दी फाड़ी, सिपाही को बेरहमी से पीटा, 4 आरोपी डिटेन

मिर्जापुर में पुलिस चौकी पर हमला, दरोगा की वर्दी फाड़ी, सिपाही को बेरहमी से पीटा, 4 आरोपी डिटेन

Mirzapur News In HIndi: दबंग लोगों ने चौकी में घुसकर दरोगा मनोज राय की वर्दी फाड़ दी और सिपाही कमलेश पासवान को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 30 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में शहर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार राज अस्पताल पुलिस चौकी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कुछ दबंग लोगों ने चौकी में घुसकर दरोगा मनोज राय की वर्दी फाड़ दी और सिपाही कमलेश पासवान को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थिति काबू की और चार लोगों को हिरासत में लिया. उधर इस घटना पर सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मारपीट करने वाले सपा के गुंडे होंगे.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें भीड़ में लोग सिपाही और दरोगा के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे सूचना आयोग के पास पैदल जा रहे एक युवक को ई-रिक्शा चालक गुड्डू सरदार की गाड़ी से हल्की टक्कर लग गई. युवक के साथ मौजूद 6 लोगों ने ई-रिक्शा चालक को सड़क पर गिराकर लात-घूसों से पीटना शुरू कर दिया. जिस पर चौकी से पुलिस कर्मी पहुंचे और रिक्शा चालक को छुडाया और दोनों पक्षों को चौकी ले आए.

हेड कांस्टेबल कमलेश पासवान ने रिक्शा चालक को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद युवकों ने फोन कर 20 अगाय्त लोगों को और बुला लिया.

पुलिस से की मारपीट

इसके बाद भीड़ ने चौकी को घेर लिया और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की शुरू कर दी. जिसमें एक युवक वीडियो बना रहा था, जिसका मोबाइल सिपाही ने छीन लिया, बस इसी बात को लेकर भीड़ ने चौकी पर हमला बोल दिया. भीड़ ने सिपाही कमलेश पासवान को घसीट-घसीटकर बुरी तरह पीटा, उसका  सिर फट गया और खून बहने लगा. बीच-बचाव करने पहुंचे चौकी प्रभारी मनोज कुमार राय की वर्दी फाड़ दी गई, बैज नोच लिया गया. यही नहीं हमलावरों ने मोबाइल फोन भी छीनकर तोड़ दिए. इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक चौकी में हंगामा चला.

सूचना पर पहुंची पुलिस

चौकी पर हंगामे और मारपीट की सूचना अपर कोतवाल दयाशंकर ओझा फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. वकील ललित तिवारी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जबकि घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोतवाल दयाशंकर ओझा ने बताया कि पुलिस चौकी पर हमला करने और मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा.

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About the author अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर

अनुज श्रीवास्तव साल 2005 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ है. अपने पेशे के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mirzapur News CRIME NEWS
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