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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: झांसी के होटल के कमरे में प्रेमी युगल की मौत, जहर खाने से खत्म हुई दोनों की जिंदगी

UP News: झांसी के होटल के कमरे में प्रेमी युगल की मौत, जहर खाने से खत्म हुई दोनों की जिंदगी

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी के होटल रॉयल इन में प्रेमी युगल युवराज यादव और भारती बेहोशी की हालत में मिले, जहां जहर खाने के बाद इलाज दौरान दोनों की मौत हो गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 08:10 PM (IST)
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Jhansi Hotel Suicide Case: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक होटल के कमरे में प्रेमी युगल के जहर खाकर आत्महत्या कर ली. नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित होटल रॉयल इन के कमरा नंबर 205 में दोनों बेहोशी की हालत में मिले थे. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 23 साल के युवराज यादव और 34 साल की भारती के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है. होटल कर्मचारियों को कमरे में कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों अंदर बेसुध पड़े मिले. उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

पड़ोसी महिला से हुआ था प्रेम संबंध

बताया जा रहा है कि युवराज चिरगांव इलाके के औपारा गांव का रहने वाला था और बीए करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वहीं भारती टहरौली क्षेत्र की रहने वाली थी और अपने पति व बेटे के साथ युवराज के घर के पास रहती थी.

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जानकारी के मुताबिक, भारती का बेटा युवराज के घर आता-जाता था जिससे भारती का भी उनके घर आना-जाना बढ़ गया था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. परिवार वालों को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी. रविवार सुबह युवराज घर से निकला था और कुछ घंटों बाद उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

युवराज के परिवार वालों ने भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारती ने उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाया और उसे ब्लैकमेल करके परेशान किया. परिवार ने यह भी आशंका जताई है कि महिला ने पहले युवराज को जहर दिया और बाद में खुद भी जहर खा लिया. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. होटल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और परिवार के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल जारी है.

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Published at : 12 May 2026 08:10 PM (IST)
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