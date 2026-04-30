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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिजनौर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने दी जान? सुसाइड नोट से खुला राज, साइबर ठगी का शक

बिजनौर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने दी जान? सुसाइड नोट से खुला राज, साइबर ठगी का शक

Bijnor News In Hindi: घटना में उस वक़्त नया मोड़ आया जब महिला के फोन पर लगातार फर्जी पुलिस अफसर बन कॉल आ रहे थे. यही नहीं जब महिला का अंतिम संस्कार हो रहा था तब भी एक शख्स की कॉल आ रही थी.

By : सरफराज खान | Updated at : 30 Apr 2026 04:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फरीदपुर में सोमवार (27 अप्रैल) को एक शादीशुदा महिला मोनिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. लोकलाज के डर से दोनों परिवारों ने बिना पुलिस के बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया था. लेकिन इस घटना में उस वक़्त नया मोड़ आया जब महिला के फोन पर लगातार अलग-अलग नम्बरों फर्जी पुलिस अफसर बन कॉल आ रहे थे. यही नहीं जब महिला का अंतिम संस्कार हो रहा था तब भी एक शख्स की कॉल आ रही थी.

घरवालों को शक हुआ तो मोनिका की अलमारी से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी, जिस पर पुलिस ने सुसाइड नोट और कॉल वाले नंबरों की जांच शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि मोनिका साइबर ठगों के जाल में फंस चुकी थी.

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क्या है पूरा मामला ?

एसपी बिजनौर अभिषेक कुमार के मुताबिक,  महिला ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी. सुसाइड नोट में उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि एक युवक लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके डर से वह परेशान थी और इस कदम को उठाने को मजबूर हुई. हम मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक की पहचान और तलाश कर रहे हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

फोरेंसिक जांच को भेजा सुसाइड नोट

पुलिस अब सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है. मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मोबाइल सर्विलांस के जरिए युवक के नंबर और लोकेशन को ट्रेस करने का काम तेजी से चल रहा है.

उधर एक बार फिर इस घटना ने साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आम लोगों के साथ बढती घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों को इन जालसाजों से कैसे बचाया जाए. इससे पहले भी कई और लोगों की भी जानें इन्हीं साइबर क्रिमिनल्स की वजह से जा चुकी हैं.

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Published at : 30 Apr 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bijnor News Digital Arrest
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