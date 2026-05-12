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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपानी के संकट से जूझ रहा उत्तराखंड! सूखने की कगार पर 300 प्राकृतिक जलस्रोत, पंचायतें करेंगी काम

पानी के संकट से जूझ रहा उत्तराखंड! सूखने की कगार पर 300 प्राकृतिक जलस्रोत, पंचायतें करेंगी काम

Uttarakhand News In Hindi: गंगा-यमुना की जन्मस्थली उत्तराखंड में प्यास से 300 जलस्रोत सूखने की कगार पर हैं. इससे राज्य पानी के संकट से जूझ रहा है. इसको देखते हुए अब पंचायतें मोर्चा संभालेंगी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 May 2026 08:54 PM (IST)
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गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड आज खुद पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है. नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में पहले ही यह खुलासा कर चुका है कि राज्य के करीब 300 प्राकृतिक जलस्रोत और नदियां या तो पूरी तरह सूख चुकी हैं या सूखने की कगार पर हैं. जो नदियां और धारे कभी बारहमासी हुआ करते थे, वे अब सिर्फ मानसून तक सिमटकर रह गए हैं.

उत्तराखंड जल संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 500 पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जिनके स्रोत में पानी का स्तर 10 से 90 प्रतिशत तक गिर चुका है. यानी नल तो लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता. पहाड़ के गांवों में महिलाएं आज भी किलोमीटरों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं.

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संकट से निपटने के लिए अब पंचायतें संभालेंगी मोर्चा

इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने अब ग्राम पंचायतों को सीधे जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है. शासन ने राज्य की सभी 7,817 ग्राम पंचायतों और 11,217 वन पंचायतों से उनके क्षेत्र में मौजूद जलस्रोतों का पूरा ब्योरा मांगा है. इसमें यह जानकारी मांगी गई है कि कितने स्रोत अभी जीवित हैं और कितने सूख चुके हैं.

पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सभी जिला पंचायती राज अधिकारियों के जरिए यह जानकारी इकट्ठा की जा रही है. पूरा ब्योरा मिलने के बाद जलस्रोतों के संरक्षण की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी और उसे जमीन पर उतारा जाएगा.

स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथॉरिटी के जरिए किया जाएगा काम

यह काम स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथॉरिटी (SARRA) के जरिए किया जाएगा, जो प्राकृतिक स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन के लिए काम कर रही है. जीर्णोद्धार का खर्च केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अनुदान से वहन किया जाएगा. जहां जरूरत होगी वहां राज्य सरकार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराएगी.

पहाड़ के गांवों में नौले और धारे सदियों से जीवन का आधार रहे हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के चलते ये पारंपरिक स्रोत एक-एक कर दम तोड़ रहे हैं. अब देखना यह होगा कि यह योजना कागजों से निकलकर जमीन तक कब पहुंचती है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 12 May 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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