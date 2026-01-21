उत्तराखंड में मौसम लेगा पलटी, जाने से पहले जान लें IMD एडवाइजरी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
Uttarakhand News: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 22 जनवरी से भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग ने लोगों से कहा है कि आपात से निपटने के लिए पहले से जरूरी सामान की व्यवस्था कर लें.
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी 2026 से प्रदेश में मौसम बदलने के आसार हैं, जबकि 23 और 24 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.
22 जनवरी से इन इलाकों में होगी भारी बर्फबारी
मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है. सुबह और शाम के समय ठिठुरन लोगों को परेशान कर सकती है. खासकर पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने से ठंड और तेज होने के आसार हैं.
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि 23 और 24 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है. इन इलाकों में मौसम काफी खराब रह सकता है और शीत दिवस जैसी स्थिति बन सकती है. भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.
प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 जनवरी को पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. खासकर पहाड़ी मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की हिदायत दी गई है. इसके साथ ही खराब मौसम के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी आशंका जताई गई है.
विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से आवश्यक खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की व्यवस्था कर लें. प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं बुधवार को प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पर्वतीय जिलों में पाले के कारण सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
