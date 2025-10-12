मेरठ सौरभ हत्याकांड में 11वीं गवाही दर्ज, वकील ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के चर्चित सौरभ मर्डर केस का ट्रायल शुरू हो चुका है. कोर्ट में अब तक 11 गवाहों की जिरह पूरी हो चुकी है. शुक्रवार को इस केस में ग्यारहवें गवाह के रूप में सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की गवाही दर्ज की गई. सौरभ पक्ष के वकील और हत्यारोपी मुस्कान व साहिल के वकील ने पूछताछ की. सौरभ के वकील विजय बहादुर ने बताया कि कोर्ट में 34 गवाहों के बयान होने हैं, जिसमें 11 के बयान हो चुके. जल्द ही वो भी पूरे हो जाएंगे. हम आरोपियों के खिलाफ अधिकतम सजा जोकि इस केस में सजा-ए-मौत है उसकी मांग करेंगे.

करीब 45 मिनट तक गवाही और जिरह का दौर चला. इस दौरान हत्यारोपियों मुस्कान और साहिल की ओर से सरकारी वकील रेखा जैन ने दरोगा से सवाल-जवाब किए. वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से भी लगातार तर्क प्रस्तुत किए गए.

सब इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र ने भरा था पंचनामा

शुक्रवार को इस केस में ग्यारहवें गवाह के रूप में सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की गवाही दर्ज की गई. धर्मेंद्र कुमार ने ही घटना के बाद शव का पंचनामा भरा था. सौरभ पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर ने बताया कि अब तक कुल 11 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि इस केस में कुल 34 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं. अदालत ने जल्द ही अगली सुनवाई की तारीख तय की है, ताकि मामले की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके.

मौत की सजा की मांग करेंगे

सौरभ पक्ष के वकील विजय बहादुर ने कहा कि अगर इसी तेजी से इस मामले में सुनवाई जारी रही, तो जल्द ही इस केस में नतीजा आ सकता है. उन्होंने कहा कि वह इस केस में अधिकतम सजा मौत की सजा की मांग करेंगे.

बता दें कि सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल इस समय मेरठ जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.