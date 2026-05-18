देहरादून के सेलाकुई में श्रमिक आंदोलन के बीच बवाल, पथराव के बाद धारा 163 लागू

उत्तराखंड में देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे श्रमिकों के धरना-प्रदर्शन के बीच अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन की आड़ लेकर पथराव किया और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया. घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए और पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी.

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून द्वारा जारी आदेश के तहत सेलाकुई और सिडकुल स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में यह धारा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. इसके तहत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन या संदिग्ध गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता को रोकना है.

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पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

रविवार को एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से पूरे सेलाकुई क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी देखने को मिली, जिससे आम लोगों में सुरक्षा का एहसास बढ़ा. प्रशासन ने इस माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी.

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को धारा 163 के प्रावधानों की जानकारी द.। साथ ही सभी से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई. पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर माहौल बिगाड़ने या हिंसा फैलाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्ती

प्रशासन का मानना है कि अधिकांश श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व आंदोलन को भटकाने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. आम जनता से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

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