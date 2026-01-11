उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ अपहरण हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी युवक को भी कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया. हालांकि, आरोपी ने जज के सामने खुद को निर्दोष बताते हुए बचाने की गुहार लगाई है.



दरअसल, मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ कांड में अपहरण और हत्या के आरोपी पारस सोम को पुलिस ने स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेशी के दौरान पारस सोम ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसने कोई हत्या नहीं की है और उसे बचाया जाए. इसके बाद अदालत ने पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

'आरोपी ने जज के सामने खुद को बताया निर्दोष'

इस संबंध में आरोपी के वकील बलराम सोम ने जानकारी देते हुए बताया कि पारस सोम ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है. वकील के अनुसार, सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि बरामद युवती ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में कहा है कि पारस सोम ने कोई हत्या नहीं की.

'अपनी मर्जी से पारस सोम के साथ गई थी युवती'

बताया गया कि युवती ने अपने बयान में बताया कि घटना के दौरान छीना-झपटी हो रही थी, इसी दौरान घास काटने वाला धारदार हथियार उसकी मां के सिर में लग गया, जिससे वह घायल हो गई. युवती ने यह भी कहा कि इसके बाद वह अपनी मर्जी से पारस सोम के साथ चली गई थी.

अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पुलिस ने इससे पहले बरामद युवती को कोर्ट में पेश कर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे. बयान के बाद युवती को काउंसलिंग के लिए 14 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा गया है. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.

