उत्तर प्रदेश बहराइच से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां पयागपुर थाना क्षेत्र के कोट बाजार में पुत्र न होने पर पति और ससुराल वालों के कथित तानों से क्षुब्ध होकर एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ तालाब में कूद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.



इस संबंध में पयागपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) संजय सिंह ने रविवार को बताया कि शिवपुर बाजार निवासी रामचंद्र गुप्ता की पुत्री निशा का विवाह पयागपुर क्षेत्र के कोटबाजार निवासी विष्णु के साथ कई वर्ष पूर्व हुआ था. विष्णु एवं निशा की दो, सात एवं 10 वर्षीय तीन पुत्रियां थीं.

'पुत्र ना होने पर पति और सास-ससुर देते थे ताना'

उन्होंने बताया कि मृतका निशा की अपने पति एवं ससुराल वालों से अनबन रहती थी. वहीं निशा के पिता रामचंद्र का आरोप है कि उसकी पुत्री को उसका पति एवं सास-ससुर पुत्र ना होने का ताना मारते थे और वह इस बात को लेकर क्षुब्ध थी. निशा के पिता ने अपने बेटी के ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है.

तालाब से बरामद किए गए तीनों शव

वहीं इस घटना के बाबत, पयागपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) संजय सिंह ने बताया कि शनिवार शाम निशा (42) अपनी दो पुत्रियों मिस्टी (सात) एवं खुशबू (दो) के साथ गांव के बाहर गहरे तालाब में कूद गई. उन्होंने बताया कि पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से शनिवार रात तालाब से तीनों के शव बाहर निकाले.

पति एवं सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज

उन्होंने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर निशा के पति एवं सास-ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 (घरेलू हिंसा व क्रूरता), धारा 108 (आत्महत्या के लिए प्रेरित करना) तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई है. एसएचओ ने बताया कि महिला एवं उसकी दोनों बेटियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.