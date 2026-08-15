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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन...', क्यों बोले अखिलेश?

'ये एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन...', क्यों बोले अखिलेश?

UP News: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि कृष्णनगर सर्किट हाउस के बाहर भारी भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है, जबकि जिला प्रशासन मुझे कमरा खाली करने के लिए बार-बार फोन और मैसेज कर रहा है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 15 Aug 2026 07:02 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सर्किट हाउस में देर रात उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा गया, महुआ मोइत्रा ने अपनी एक्स पोस्ट पर बताया है कि जिला प्रशासन बार बार उन्हें फोन और मैसेज करके कमरा खाली करने के लिए कह रहा था. अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं.

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं. अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, "लोकसभा अध्यक्ष जी स्पष्ट करें कि ये एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन है या नहीं." अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी टैग किया है.

क्या है आवास खाली कराने का मामला?

दरअसल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि "कृष्णनगर सर्किट हाउस के बाहर भारी भीड़ "जय श्री राम" के नारे लगा रही है, जबकि ज़िला प्रशासन मुझे कमरा खाली करने के लिए बार-बार फ़ोन और मैसेज कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुझे गोलियों का सामना करने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ... मैं पीछे नहीं हटूंगी.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "प्रिय @IPUparliament, मैं भारत में एक महिला सांसद हूँ. सरकार ने मुझसे रात 9:47 बजे और फिर 10:52 बजे सरकारी गेस्ट हाउस में अपना कमरा खाली करने को कहा. उस समय गेट के बाहर बीजेपी की भीड़ मुझ पर हमला करने के लिए उतावली हो रही थी. आज़ादी के दिन भारत में लोकतंत्र का यही हाल है."

सांसद ने सरकारी आवास खाली करने से किया इनकार

एक अन्य पोस्ट पर टीएमसी सांसद ने लिखा, "आदरणीय @loksabhaspeaker, मैं 2029 तक के लिए चुना गया सांसद हूँ. कल लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया और मैं अभी कृष्णानगर के सर्किट हाउस में ठहरी हूं, जो सभी सांसदों के लिए आधिकारिक आवास है. अभी स्थानीय प्रशासन का फ़ोन आया जिसमें मुझसे जगह खाली करने और वहाँ से चले जाने को कहा गया! मैंने उनसे साफ़ कह दिया - बिल्कुल नहीं!"

 

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Mahua Moitra Akhilesh Yadav UP NEWS
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