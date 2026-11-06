यूपी चुनाव की तैयारी में जुटीं मायावती, 6 दिसंबर को लखनऊ में करेंगी शक्ति प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. इसके जरिए बसपा अपनी ताकत दिखाने के साथ ही बहुजन समाज को एकजुटता का संदेश देने की तैयारी में है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

मायावती ने बताया कि लखनऊ के डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के अध्यक्षों के साथ पार्टी के छोटे-बड़े पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान संगठन की गतिविधियों, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की तैयारियों की समीक्षा की गई.

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मायावती ने पदाधिकारियों से दलितों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों को पार्टी से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए लगातार काम करने को कहा.

भाजपा, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

बैठक के दौरान मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने गरीबों, मेहनतकशों और बेरोजगार युवाओं के हितों की अनदेखी कर बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों के हितों को प्राथमिकता दी है. उन्होंने तीनों दलों को एक ही थैली के चट्टे-बट्टे करार दिया. मायावती ने कहा कि सभी वर्गों के हित बसपा सरकार में ही सुरक्षित रह सकते हैं.

इसके अलावा उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा. वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी धांधली के मामलों में उसका दामन भी दागदार रहा है.

2010 के बाद रमाबाई स्थल पर बड़ी रैली की तैयारी

बसपा ने साल 2010 के बाद इस रैली स्थल पर कोई बड़ी रैली नहीं की है. उस समय आयोजित कार्यक्रम में 5 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया गया था. हालांकि, पार्टी हर साल 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करती है.

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अब पार्टी एक बार फिर बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी कर रही है. बसपा का दावा है कि रमाबाई स्थल पर होने वाली यह रैली 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उसकी राजनीतिक ताकत और संगठन की सक्रियता दिखाने का बड़ा मौका होगी.