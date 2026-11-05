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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती ने 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक, बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग

मायावती ने 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक, बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग

लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की स्टेट यूनिट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए. इसके अलावा 6 दिसंबर की रैली पर हुई चर्चा हुई.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गुरूवार को यूपी स्टेट यूनिट की एक बैठक आयोजित की. जिसमें 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे.बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया. इसके साथ ही बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को होने वाली रैली का भी ऐलान किया गया.

इस बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया और मौजूदा सरकार के साथ-साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले दलित और कमजोर वर्ग को डरा-धमकाकर वोट छीना जाता था और अब ईवीएम के नए षड्यंत्र से.

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पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को उठाया 

बसपा प्रमुख ने देश में व्याप्त बेरोजगारी और अशिक्षा के मुद्दे के साथ-साथ लगातार हो रहे भर्ती और विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन सब मुद्दों से गैरजवाबदेही इसे और भड़का रही है. उन्होंने जेन-जी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होने इसे नई दिशा देकर ज्वलंत मुद्दा बना दिया है, लेकिन सरकार उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि अब ये आग बुझेगी नहीं.

बूथ स्तर पर मजबूती का जोर 

बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के निर्देश दिए गए.जिसमें सभी 75 जिलों में पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियां करने पर जोर दिया गया. आह्वान किया गया कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार के चयन हो सके इसके लिए बहुजन समाज और सर्वसमाज में एकजुटता जरुरी है. इसके अलावा बैठक में पदाधिकारियों को मीडिया और फर्जी सर्वे जैसी चीजों से बचने की सलाह दी गयी है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 05 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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