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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी बोले- 'संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस की प्रवृत्ति'

CM योगी बोले- 'संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस की प्रवृत्ति'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भारत की तस्वीर बदली है. देश ने 2014 से पहले और उसके बाद के भारत का अंतर देखा है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 05 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश कर रही है. संवैधानिक संस्थाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना और उन्हें कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है.

सीएम योगी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल टिप्पणी करके और लोकतंत्र के प्रति अनास्था व्यक्त करके कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत को अपमानित करने का पाप कर रही है. उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने 1975 में देश में आपातकाल लागू किया था. आपातकाल की मानसिकता के साथ चलने वाली कांग्रेस जब आज लोकतंत्र पर उपदेश देती है तो यह हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है.

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चुनाव हारने पर EVM को दोष देती है कांग्रेस

सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यह मानने को तैयार नहीं हैं कि चुनाव में जीत उनकी मेहनत का परिणाम हो सकती है. चुनाव जीतने पर इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, जबकि हारने पर EVM पर दोषारोपण करते हैं. उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक लोकतंत्र के प्रति जागरूक है और लोकतंत्र के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना जानता है.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी हर बार फेल होते हैं और कांग्रेस ने देश को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब भी मौका मिला, उसने देश की छवि को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

योगी ने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करते हुए कॉमनवेल्थ, फर्टिलाइजर, 2जी और कोयला घोटालों का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में लाखों करोड़ रुपये के घोटाले हुए और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस आम जनता का विश्वास खो चुकी थी, तब देश ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया.

2014 के बाद बदली भारत की तस्वीर: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भारत की तस्वीर बदली है. देश ने 2014 से पहले और उसके बाद के भारत का अंतर देखा है. आज भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. भारत ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के प्रदर्शन के पीछे भी यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. देश अपनी विरासत और विकास की यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हर मुद्दे पर देश को कटघरे में खड़ा करके विकास के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहते हैं.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 05 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP News CONGRESS
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