ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. धीरेंद्र शास्त्री ने बीते दिनों कहा था कि 'जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू नहीं बचेगा.'

रजवी ने कहा कि जहां तक ​​तिरंगे की बात कर रहे हैं कि जिस दिन तिरंगे में चांद लग जाएगा उस दिन कोई नहीं बचेगा, ये सारी बातें बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने और उकसाने वाली है. मैं तो कहता हूं कि जिस दिन तिरंगे में चांद लग गया, तो चार चांद हो जाएंगे. उससे घबराने या भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे खुशी मनाने की जरुरत है.

रजवी ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री सहनशीलता से काम लें और मुसलमानों के नस्ल या उनके औलादों पर हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें.

अयोध्या के संतों ने किया धीरेंद्र का समर्थन

उधर, अयोध्या के संतों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदुओं को जागरूक हो जाना चाहिए कि कभी भविष्य में इस प्रकार की चीजें न आएं, जिनसे भारत की संप्रभुता पर खतरा मंडराए.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर महामंडलेश्वर विष्णु दास जी महाराज ने कहा, उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहा है. हिंदू आपस में बिखर रहा है और भाई-भाई से दुश्मनी कर रहा है, साधु समाज में भी एकता नहीं है.

उन्होंने कहा, हिंदू नहीं जगेगा तो बिखर जाएगा. मुस्लिम देशों में हिंदुओं की आबादी बेहद कम है और लगातार घट रही है. वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है.सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान की सराहना करते हुए कहा कि सभी हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, तभी भविष्य में हिंदू सुरक्षित है.उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया. हिंदुओं के विरोध में उकसाने का काम किया कि हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए. आज वह 25 प्रतिशत होने पर यह मांग कर रहे हैं, कल जब वह 30-40 प्रतिशत हो जाएंगे तो न हम बचेंगे, न हमारी बहन-बेटियां बचेंगी और न हमारा धर्म बचेगा.