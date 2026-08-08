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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा के समर्थन में खुलकर आई AIMIM, ओम प्रकाश राजभर को सुनाई खरी-खरी

सपा के समर्थन में खुलकर आई AIMIM, ओम प्रकाश राजभर को सुनाई खरी-खरी

AIMIM Leader Asim Waqar ने सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर ज़ोरदार हमला किया है. उन्होने कहां कि राजभर पीडीए को पीट देगा अहीर बता रहे हैं क्या उनके साथ अहीर ने कुछ किया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 08 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अक्सर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं. उन्होंने 'पीडीए' की फ़ुल फॉर्म 'पीट देगा अहीर' बताई है, जिसे लेकर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रवक्ता असीम वकार ने जोरदार हमला बोला है. असीम वकार ने उनसे सवाल किया क्या आपके साथ अहीरों ने कोई घटना कर दी है जो आप यूपी की जनता को डरा रहे हैं. 

AIMIM नेता असीम वकार ने वीडियो जारी कर ओम प्रकाश राजभर पर एक के बाद एक बड़े हमले किए और कहा कि आज वो जिस जगह पर हैं उसमें दो लोगों का ही योगदान हैं एक मुसलमान और दूसरा अहीर. इसलिए अगर आरोप लगाने है तो सच्चे लगाईए और अच्छी राजनीति करिए. 

ओम प्रकाश राजभर को सुनाई खरी-खरी

असीम वकार ने कहा कि राजभर जी आप जो कह रहे हैं 'पीट देगा अहीर' तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जो यूपी के लोगों को जागरूक कर रहे है तो क्या आपके साथ पीडीए के अहीर ने कुछ कर दिया है जो आप बता नहीं पा रहे हैं लेकिन, लोगों को जागरुक कर रहे हैं अगर ऐसा है तो सबूत दीजिए. 

उन्होंने कहा कि राजभर जी आप जिस ओहदे पर बैठे हैं ये इनाम आपको अहीर की ही वजह से ही मिला है. ना अहीर आपको विधायक बनाते और ना आप यहाँ तक? पहुंचते. आपको दो वर्गों ने ही आगे बढ़ाया है. एक मुसलमान और दूसरा अहीर. क्योंकि, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने आपको इतना आगे न बढ़ाया होता तो आपका सपा से गठबंधन नहीं होता. जब आप आगे बढ़ गए तो आपने उनको ही उल्टा-सीधा कहना शुरू कर दिया. 

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'लोगों को भूतिया बनाना बंद करें'

आप चाहते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार बने, विपक्ष की सराकर न बने. जब से आप मंत्री बने हैं तब से अरविंद राजभर और अरुण राजभर इन दो को छोड़कर आपने कितने राजभरों आपने बड़े पदों पर बिठाया या किसी क़ाबिल बनाया. सांसद या विधायक बनाया या मंत्री बनाया. अगर ऐसा है तो एक लिस्ट जारी कर दीजिए मैं इंतज़ार कर रहा हूं. 

उन्होंने कहा कि अगर लिस्ट जारी नहीं करते है तो लोगों को 'भूतिया' बनाना बंद कीजिये. राजनीति करनी है तो अच्छे करिए, आरोप लगाइए तो ऐसा लगाए जो सच्चे हैं. हम लोग बीजेपी को हटाने के लिए संकल्पित हैं लेकिन कभी ऐसे आरोप नहीं लगाते जो झूठे हों. आप अच्छी राजनीति करिए. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 08 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Asim Waqar UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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