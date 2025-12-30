कृष्ण नगरी मथुरा में नए साल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर बवाल मच गया है. मथुरा के साधु संतों ने इस कार्यक्रम के आयोजन का विरोध किया है और इस कार्यक्रम को रोकने के लिए फलाहारी महाराज ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इसे निरस्त कराने की मांग की है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहरी महाराज ने डीएम को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि धर्म नगरी को हम कलंकित नहीं होने देंगे. यहां पर फूहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी हो रही है. कुछ लोग कृष्ण की नगरी को साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं.

सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर नाराजगी

फलाहारी महाराज ने पत्र में लिखा कि नए साल के अवसर पर मथुरा के होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में पॉर्न स्टार सनी लियोनी का कार्यक्रम होने जा रही है. इस कार्यक्रम में अश्लीलता और फूहड़ता परोसने की तैयारी हो रही है. इस ब्रजभूमि पर हमारे अराध्या श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की हैं. यहां पर संपूर्ण विश्व के सनातनी आकर पूजा-पाठ और भजन करते हैं.

ऐसे कार्यक्रम कराकर आयोजक धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, ये लोग धार्मिक नगरी को कलंकित करना चाहते हैं. इसलिए इस कार्यक्रम को निरस्त कराकर आयोजकों पर कार्रवाई की जाए. साधु संतों ने ब्रज की संस्कृति को खत्म करने की सोची समझी साजिश बताया है.

सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर साधु-संतों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. उनका कहना है कि ये ये दिव्य गोलोक भूमि है. यहां साधु संत भजन पूजा, योग साधना करते हैं, ऐसी अभिनेत्री को ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए. इस कार्यक्रम को लेकर अब धर्म नगरी में नाराजगी बढ़ती जा रही है. देखना होगा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन क्या अगला कदम उठाता है.

