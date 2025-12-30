उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए हैं तो फिर 2024 के चुनाव में जो वोट पड़े थे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि ये वोट किसके थे.

सांसद चंद्रशेखर आजाद हरदोई पहुंचे थे, जहां वो महाराजा बिजली पासी की जयंती के अवसर पर बहुजन संकल्प महारैली में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकिया में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए तो 2024 के चुनाव में जो वोट पड़े थे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

नगीना सांसद ने कहा कि पहले 4 करोड़ वोट कटने की बात कही गई अब सरकारी आंकड़े 2 करोड़ 89 लाख बता रहे हैं तो बाकी वोट किसके थे? उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया और कहा कि वोट का अधिकार रहेगा तो ही सत्ता के बड़े लोग आम जनता के दरवाजे पर आएंगे.

चंद्रशेखर ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि देश में अपराध और रेप के मामलों में सबसे अधिक पीड़ित यही वर्ग हैं. आजाद समाज पार्टी ने तय कर लिया है कि 2027 में पार्टी को लखनऊ लेकर आना है. इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है.

चुनाव में पूरी ताकत लगाने की तैयारी

आसपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हवा जो की सारी पार्टी को आजमा चुकी है अब वह नए नेतृत्व को अवसर देना चाहती है. जिस तरह से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है वह दिन दूर नहीं है कि एक भाईचारा बनेगा कमजोर वर्गों के लोगों में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम लोगों में आदिवासियों में आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत में उभरेगी.

हरदोई में आयोजित बहुजन संकल्प महारैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी. सभा स्थल के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर सड़क तक हजारों लोग जमा दिखाई दिए. इस दौरान कई लोग पेड़ों पर आर आसपास की छतों पर चढ़कर सभा में शामिल दिखाई दिए.