श्रद्धालुओं के लिए आसान होंगे बांके बिहारी के दर्शन, VIP लाइन खत्म, जान लें नए नियम

यूपी में मथुरा स्थित भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध धाम वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में अब VIP संस्कृति का अंत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने चौथी बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई और लिखित आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें VIP दर्शन के लिए जारी की जाने वाली पर्ची व्यवस्था को पूरी तरह बंद करना और मंदिर के दर्शन समय को बढ़ाना शामिल है.

इससे लाखों श्रद्धालुओं को समान रूप से ठाकुर जी के दर्शन का अवसर मिलेगा, जबकि भीड़ प्रबंधन में भी सुधार होगा. स्थानीय लोग मंदिर में VIP दर्शन के खिलाफ थे.

एक मत से बनी सहमति

11 सितंबर को मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कमेटी की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये फैसले लिए गए. कमेटी के सदस्यों, सेवायतों और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा के बाद सभी ने इन प्रस्तावों पर सहमति दी. अब ये आदेश मंदिर प्रबंधन को भेजे जा चुके हैं, और एक-दो दिनों में राजभोग एवं शयन भोग सेवायतों को सूचना देकर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि आदेश जारी हो चुके हैं. मंदिर कार्यालय पर दस्तावेज प्राप्त होते ही सेवायतों को अवगत कराया जाएगा. इससे भक्तों को लंबे समय तक दर्शन की सुविधा मिलेगी और VIP व्यवस्था खत्म होने से समानता का पालन होगा.

सामान्य श्रद्धालुओं को होगी दिक्कत

VIP पर्ची बंद होने से अब कोई विशेष श्रेणी के भक्तों को अलग से दर्शन नहीं मिलेंगे. पहले यह व्यवस्था अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए थी, जिससे सामान्य श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी. अब सभी एक ही कतार में दर्शन करेंगे, जिससे मंदिर परिसर में अव्यवस्था कम होगी. इसके अलावा, मंदिर के प्रवेश-निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए जाएंगे, और प्राइवेट गार्ड के साथ पुलिस तैनाती बढ़ाई जाएगी.

आईआईटी रुड़की करेगी ऑडिट

मंदिर भवन की संरचनात्मक मजबूती के लिए आईआईटी रुड़की से ऑडिट भी कराया जाएगा. गर्भगृह के बगल बंद कमरे को खोलने के लिए विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें ऑडिटर, सिविल जज और गोस्वामी सदस्य शामिल होंगे.

दर्शन समय में वृद्धि से भक्तों को अधिक अवसर मिलेंगे. नए समय के अनुसार:

सुबह का दर्शन: 7:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक.

शाम का दर्शन: 4:15 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक.

यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, खासकर त्योहारों के दौरान. साथ ही, मंदिर के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था शुरू होगी, ताकि दूर रहने वाले भक्त घर बैठे दर्शन कर सकें. गोस्वामी ने कहा कि ये बदलाव भगवान की भक्ति को सरल और समावेशी बनाएंगे. जल्द ही मंदिर में ये नियम अमल में आ जाएंगे.