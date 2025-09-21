हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?

राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?

UP News: कुंडा विधायक राजा भैया के बेटे ने कहा कि दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Sep 2025 04:50 PM (IST)

जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद इस समय यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब इस मामले को लेकर पहली बार दोनों बेटों शिवराज प्रताप सिंह और ब्रज राज प्रताप सिंह की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. 

राजा भैया और भानवी सिंह के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-जय सियाराम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ न लिखना पड़े. इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है. हमारे माता पिता (मम्मा और दाऊ) गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं. उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे. इसके बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगीं." 

उन्होंने आगे लिखा-"हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में  तलाक की अर्जी डाली, तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की badvertisement शुरु कर दी. बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं. मैंने स्वयं दोनों के बीच mediation का प्रयास किया जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया, हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी."

राजा भैया के बेटे ने आगे कहा-"कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपये तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपये एक मुश्त मांगा है साथ ही 25 लाख रुपये प्रति माह अलग. इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके अपने माता-पिता, सास-ससुर, चचेरे ममेरे भाई-बहन और यहां तक की हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते हैं, इनकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन ये ‘महिला कार्ड’ और ‘विक्टिम कार्ड’ के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं. जितने वर्ष ये यहां रहीं नौकरों को मारा पीटा, मुकद्दमे इन्होंने कई कर रखे हैं उसे मुकद्दमे की तरह लड़ना चाहिए सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग."

दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया

शिवराज प्रताप सिंह ने आगे लिखा-"दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिये अपार स्नेह दिया. हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है, और शायद कहेंगे भी नहीं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गयी हैं कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है."

हमारी मां के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति

उन्होंने आगे कहा-"इनका एजेंडा कुछ और है और वह बाद में लोगों को पता चल ही जाएगा. इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी. ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं जिससे एक जन प्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि के हानि पहुंचे दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है. रही बात संपत्ति की तो हमारी मां के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है, उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, आराम का जीवन जी रही हैं, कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं. कई वर्ष दाऊ से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है. आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वे अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगायें न की सोशल मीडिया पर."

छोटे बेटे ब्रज प्रताप सिंह ने भी किया पोस्ट

वहीं छोटे बेटे ब्रज प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा-"जय सिया राम, मां हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है. जिस समय हमारी आजी अस्पताल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है, और अभी भी अस्पताल में हैं, वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए, सोचा दाऊ परेशान हैं उन्हें और धक्का दिया जाए."

Published at : 21 Sep 2025 04:44 PM (IST)
UP NEWS Raja Bhaiya Bhanvi Singh Shivraj Pratap Singh
