उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला कारागार में दो दिन पहले लाये गये एक कैदी की सोमवार सुबह जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये हैं. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. मृतक कैदी की पहचान तालगांव पुलिस थानान्तर्गत भिलावा गांव निवासी उमेश के रूप मैं हुई, जिसे 27 सितंबर को जेल लाया गया था.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 'उमेश का एक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन उसने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. इससे आहत युवती ने यौन-शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उमेश को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.'

जेल अधीक्षक ने मौत पर दी सफाई

जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि जेल आने के बाद उमेश ने देर रात सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश की शिकायत की. उन्होंने बताया कि जेल चिकित्सकों ने त्वरित प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई. सिंह के अनुसार, उसे बाद में जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई.

उमेश की मौत की सूचना जब भिलावा गांव पहुंची तो उसके परिजन अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने जेल प्रशासन एवं पुलिस पर 'हिरासत में उसे (उमेश को) प्रताड़ित करने' का आरोप लगाया.

जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश

इस बीच, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह जांच जेल में हुई घटनाओं, मेडिकल रिकॉर्ड और मौत के वास्तविक कारणों पर केंद्रित होगी, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

बता दें दो दिन पहले जेल पहुंचे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो जाना सवालों के घेरे में आ गया है. इस मौत पर परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के कड़े निर्देश दिए गए हैं. वहीं डीएम ने परिवार को आश्वस्त किया है जो भी कारण होगा और दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.