UKSSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई करेगी जांच, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान

पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है. राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने आश्वस्त किया कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराई जाएगी.

युवाओं से मुखातिब सीएम ने कहा कि कहा आप सभी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो. इसलिए, मैं आप सभी से कह रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई संदेह न रहे, हम सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं. पिछले कुछ दिनों से एसआईटी जांच चल रही है. आपने यह भी देखा है कि सभी जगह से तथ्य जुटाए जा रहे हैं.'

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक पर कहा था, 'युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था. हमने कहा कि युवाओं के हक में उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए. कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए. भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए जांच की प्रक्रिया कराने के लिए हम तैयार हैं. हम छात्रों के हित में सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए तैयार हैं.'

8 दिनों से चल रहा प्रदर्शन

बता दें 29 सितंबर, सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले को लेकर पिछले आठ दिनों से प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मिलने देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे.

इससे पहले रविवार को सीएम ने कहा था कि सभी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो, नकल विहीन हो.यह हमारा संकल्प है.अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं.एक प्रकरण आया है, उसकी जांच हो रही है. SIT का गठन कर दिया गया है.