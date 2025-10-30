पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी उर्फ़ यमई ममता नंद गिरी अपने दाउद इब्राहिम पर दिए गए बयान को लेकर घिर गयीं हैं. जिसमें उन्होंने उसे आतंकी या किसी बम ब्लास्ट में शामिल न होने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने इस बयान पर सफाई दी है. ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने विक्की गोस्वामी को लेकर बयान दिया था न कि दाउद इब्राहिम के बारे में. कुछ मीडिया हाउस ने गलत संदर्भ से मेरा बयान चलाया.

ममता कुलकर्णी ने कहा कि गोरखपुर में पत्रकारों के सवालों पर उनकी टिप्पणी उनके पूर्व पति विक्की गोस्वामी के लिए थी, कि वो किसी ब्लास्ट में या आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं थे.

ममता कुलकर्णी ने क्या कहा था? सफाई

ममता कुलकर्णी ने ABP News से फोन और मैसेज के जरिए हुई बातचीत में कहा कि उन्होंने देश विरोधी व आतंकी नहीं होने और किसी भी बम ब्लास्ट में हाथ नहीं होने की जो बात कही थी, वह दाऊद इब्राहिम के लिए नहीं बल्कि विकी गोस्वामी के लिए थी. किसी रिपोर्टर ने सवाल दाऊद इब्राहिम से संबंधों को लेकर पूछा था. इस पर मैंने बोला था कि दाऊद से मैं कभी नहीं मिली हूं. मैं जिसके संपर्क में थी, वह देश विरोधी नहीं है. उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं कराया है. वह आतंकी नहीं है.

ममता कुलकर्णी के मुताबिक सवाल दाऊद इब्राहिम पर हो रहा था और मैंने उससे जोड़कर बोला था. कुछ लोग पूरी बात को समझे बिना मेरे इस बयान को दाऊद इब्राहिम से जोड़कर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि मैंने यह कहा था कि दाऊद इब्राहिम से मैं कभी नहीं मिली और न इसके संपर्क में रही. उसकी और दाऊद की कोई तुलना नहीं हो सकती. यह बात मैने विकी गोस्वामी के लिए कही थी. विक्की गोस्वामी ना आतंकी है, ना देश विरोधी और ना ही उसने कोई ब्लास्ट कराया है.

विक्की गोस्वामी से शादी का खुलासा

बता दें कि ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड में कुख्यात स्मगलर विक्की गोस्वामी से शादी की थी. लेकिन विक्की को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके एक साल बाद ममता कुलकर्णी भारत लौट आयीं. लेकिन ममता ने कभी अपने सम्बन्धों को स्वीकार नहीं किया. बीते महाकुम्भ में उन्होंने अध्यात्म की शरण ली और महामंडलेश्वर बन गयीं .