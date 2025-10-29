एक्सप्लोरर
राजस्थान: दो बस हादसों के बाद नींद से जागी सरकारी, प्राईवेट बसों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Rajasthan News: जैसलमेर और जयपुर में स्लीपर बसों में आग लगने के बाद राजस्थान परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है. जयपुर समेत कई जिलों में प्राइवेट बसों की जाँच हो रही है.
जैसलमेर और जयपुर ग्रामीण जिले में प्राइवेट स्लीपर बसों में आग लगने की घटना के बाद राजस्थान में परिवहन विभाग इन दोनों एक्टिव हो गया है. राजधानी जयपुर समेत तमाम जिलों में परिवहन विभाग की टीमें प्राइवेट बसों की चेकिंग कर रही हैं. नियमों के मुताबिक नहीं चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. कई बसों को सीज भी किया जा रहा है.
चेकिंग के दौरान बसों में चार चीज खास तौर पर देखी जा रही हैं. बस के बैक साइड में एग्जिट गेट है या नहीं. स्लीपर की सभी केबिन में हैमर यानी हथौड़ा है या नहीं. बस में आग बुझाने के उपकरण है या नहीं. इसके साथ ही अभी देखा जा रहा है कि बस की छत पर यात्रियों के सामान तो नहीं लादे गए हैं. जिन प्राइवेट बसों में यह इंतजाम नहीं है या फिर उनमें छत पर सामान रखा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उनका चालान काटा जा रहा है बसों को सीज किया जा रहा है.
'कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी सुरक्षा में लापरवाही'
महज पंद्रह दिनों में आग लगने की दूसरी बड़ी घटना के बाद जयपुर में आरटीओ की टीमों ने आज कई जगहों पर चेकिंग की. बस ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जयपुर के सिंधी कैंप इलाके में आरटीओ इंस्पेक्टर गिरीश गंगवाल ने अपनी टीम के साथ कई बसों की चेकिंग की और व्यवस्थाओं को परखा. कई बसें सही पाई गई. कुछ को चेतावनी दी गई और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई.
सुरक्षा और नियमों का पालन विभाग की है प्राथमिकता
शहरी इलाके में चेकिंग टीम की अगुवाई करने वाले गिरीश गंगवाल का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जाएंगे. जिन बसों में यात्री सफर कर रहे हैं, उन्हें आगे भेजे जाने के वैकल्पिक इंतजाम भी किया जा रहे हैं. उनके मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा और नियमों का पालन विभाग की प्राथमिकता में है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL