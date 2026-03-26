उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाहाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में 23 मार्च को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया था. आरोप है कि राशिद ने अपनी पत्नी शबनम और अपने दोस्त फहीम को गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद राशिद ने बताया कि वह हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी करवा सकता है. इसके बाद पुलिस टीम उसे उसकी निशानदेही पर जैन कॉलोनी हरमपुर के जंगल क्षेत्र में लेकर पहुंची. इसी दौरान राशिद ने पहले से छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें राशिद के पैर में गोली लग गई. घायल हालत में उसे पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और दो कारतूस भी बरामद किए हैं.

इस मामले में एसीपी लोनी गाजियाबाद सिद्धांत गौतम ने बताया कि आरोपी राशिद, निवासी राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी, उम्र करीब 42 वर्ष, डबल मर्डर केस में वांछित था. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.