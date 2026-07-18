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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा NEET केस में बड़ा यू-टर्न! अस्पताल से गायब छात्रा कोर्ट में मिली, रेप-अपहरण के आरोपों से इनकार

महोबा NEET केस में बड़ा यू-टर्न! अस्पताल से गायब छात्रा कोर्ट में मिली, रेप-अपहरण के आरोपों से इनकार

Mahoba News In Hindi: नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का बीती 30 अप्रैल को अपहरण कर दुष्कर्म दरिंदगी का आरोप लगा था.मां के साथ अल्ट्रासाउंड कराने आई पीड़िता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 18 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में चर्चित नीट छात्रा अपहरण और रेप मामले में उस वक्त एक बेहद चौकाने वाला मोड़ आ गया, जब जिला अस्पताल से अचानक गायब हुई पीड़िता 3 घंटे के भीतर न्यायालय से सकुशल बरामद कर ली गई. पहले जहां परिजनों ने बचे हुए आरोपियों पर दोबारा अपहरण का गंभीर आरोप लगाया था, वहीं पुलिस की जांच में लड़की ने पूर्व में लगाए गए आरोपों को पलटते हुए पूरे मामले को फर्जी बता डाला.

फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है. जबकि इससे पहले हडकंप मचा हुआ था क्योंकि छात्रा के गायब होने से परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया है. अब इस नए ट्विस्ट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

 क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश की रहने वाली और महोबा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का बीती 30 अप्रैल को अपहरण कर दुष्कर्म दरिंदगी का आरोप लगा था. मगर इस मामले में आज शनिवार को अस्पताल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पेट दर्द की शिकायत पर मां के साथ अल्ट्रासाउंड कराने आई पीड़िता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई.

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बेटी के अचानक गायब होने से मां और परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पीड़िता के परिवार और उनके वकील ने सीधा आरोप लगाया कि केस के जिन मुख्य आरोपियों, गाड़ी मालिक और साजिश में शामिल प्रधान को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, उन्हीं लोगों ने केस को प्रभावित करने के लिए लड़की का दोबारा अपहरण कर लिया है. 

पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की थी 

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ सिटी रविकांत गौड़ और कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में ही कहानी पूरी तरह पलट गई.सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि छात्रा को कोई जबरन नहीं ले गया, बल्कि वह खुद संदिग्ध हालत में अकेले ही अस्पताल से बाहर दौड़ती हुई जा रही थी.

तीन घंटे में छात्रा कोर्ट से बरामद 

 पुलिस, प्रशासन ने महज 3 घंटे के भीतर युवती को सकुशल बरामद कर लिया. जब मामले की कड़ियां जोड़ी गईं, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह खुद भागकर न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराने और एक शपथ पत्र देने पहुंची थी. इसके बाद वह जेल में बंद अपने प्रेमी पति मोहित से मिलने भी गई. 

छात्रा ने अपने नए बयानों में चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि पूर्व में लगाए गए सभी आरोप गलत थे और परिवार के दबाव में आकर उसने वह बयान दिए थे. उसने कहा कि प्रेमी मोहित और उसके परिजनों को फंसाने की कार्रवाई से वह दुखी है और वह अपनी मर्जी से उन्हें छुड़ाने आई है. 

पुलिस की पूछताछ जारी 

फिलहाल कोतवाली पुलिस उसे अपने साथ ले आई है और उसे नारी निकेतन भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट के निर्देशों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सीओ सिटी रविकांत गौड़ ने बताया कि मध्य प्रदेश के लवकुशनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा अपनी मां के साथ महोबा जिला अस्पताल में दवा लेने आई थी. मां ने सूचना दी कि उनकी बेटी अस्पताल से गायब हो गई है और कुछ लोगों पर उसे ले जाने का आरोप लगाया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में छात्रा अकेले मोबाइल पर बात करते हुए अस्पताल से बाहर जाती दिखाई दी. पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की और करीब तीन घंटे के भीतर छात्रा को न्यायालय परिसर से सकुशल बरामद कर लिया. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 18 Jul 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News NEET Student
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