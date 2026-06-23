'मेरे से कुछ नहीं हो सकता भइया...', परीक्षा से बाद परेशान NEET छात्रा ने की आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के महराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौपरिया कंचनपुर गांव में नीट परीक्षा के तनाव में एक छात्रा ने घर के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने फंदे से लटकता शव देख उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. बेटी की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

नीट परीक्षा के बाद से ही भविष्य को लेकर तनाव में थी छात्रा

छात्रा दो भाईयों की इकलौती बहन थी. बड़ा भाई 2021 में नीट परीक्षा क्वालीफाई कर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है. देवरिया के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा है. ग्रामीणों के अनुसार छात्रा हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में शामिल हुई थी. वह पढ़ाई में बेहद मेहनती थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी. उसके पिता सिलाई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं व बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे. परीक्षा के बाद से ही वह परिणाम व अपने भविष्य को लेकर वे काफी तनाव में चल रही थी.

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'मेरे से कुछ नहीं हो सकता मेरे भइया' प्रश्न पुस्तिका पर छोड़ा संदेश

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने जब छात्रा के कमरे की जांच की, तो उसकी नीट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका पर एक भावुक संदेश लिखा मिला. छात्रा ने लिखा था कि 'मेरे से कुछ नहीं हो सकता मेरे भइया'. पुलिस ने प्रश्न पुस्तिका को कब्जे में ले लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक का माहौल है.

इस मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रश्न पुस्तिका पर लिखे नोट व अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है.

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