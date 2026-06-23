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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दम घुट रहा था, इतना धुआं था कि...', लखनऊ अग्निकांड की चश्मदीद ने कराहते हुए बताया खौफनाक मंजर

'दम घुट रहा था, इतना धुआं था कि...', लखनऊ अग्निकांड की चश्मदीद ने कराहते हुए बताया खौफनाक मंजर

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में बाल-बाल बची छात्रा लवप्रीत ने बताया कि आग लगने के बाद पूरी इमारत में धुआं भर गया था. हर कोई जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहा था.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 23 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में जब भीषण आग लगी तब वहां कई छात्र और कर्मचारी मौजूद थे. आग इतनी भयावह थी कि कई छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगा दी. कोई तार तो कोई पाइप के सहारे  खुद को बचाते दिखा. इन्हीं में से एक छात्रा लवप्रीत भी थी जो अग्निकांड के समय उसी इमारत में मौजूद थी, उन्होंने बताया कि आग के बाद वहां क्या हालात थे. 

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जो आग लगी उसकी लपटें दूर-दूर तक देखी जा सकती थी, जिसने भी ये दृश्य देखा उनका दिल दहल गया. सोचिए, जो उस समय अंदर थे उनका क्या हाल होगा? इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हैं. आग लगने के समय लवप्रीत भी वहीं पर थी. वो तार के सहारे नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तभी नीचे गिर गई और उनके पैर में चोट लग गई. 

आग लगी तो चारों तरफ भर गया धुआं

इस हादसे की शिकार बनी लवप्रीत इस समय लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं. उनके पैर की हड्डी टूट गई हैं. इस अग्निकांड की तस्वीरें उनके आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही हैं. दर्द से कराहते हुए लवप्रीत ने बताया कि अगर इस इमारत में कोई एग्जिट होता तो शायद ऐसी घटना सामने नहीं आती.

जान बचाने के लिए भाग रहे थे छात्र

लवप्रीत ने कहा कि कोचिंग सेंटर में आग ने जब विकराल रूप पकड़ा, उससे पहले ही ऊपरी मंजिल तक धुंआ भर गया. चारों तरफ इतना धुआं था कि दम घुटने लगा. धुएं से बचने के लिए कोई कहां जाए ये समझ नहीं पा रहा था. हमने छत की ओर भी भागने का प्रयास किया लेकिन, वहां भी रास्ता बंद था. कई लोग तो उस धुएं में ही फंसे रह गए. 

लवप्रीत ने कहा कि वो भी धुएं से बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन जब कहीं से उनको रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने बाहर से निकल रहे एक तार को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की. लेकिन, इसी बीच वो नीचे गिर पड़ी और उनके पैर में चोट लग गई. लवप्रीत भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उनकी बच गई. लेकिन, इस बात की दुख भी है कि उनके कई साथी इसकी चपेट में आ गए. वो शायद इतने खुशनसीब नहीं थे कि आग की चपेट से बच पाते. 

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Published at : 23 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Lucknow Fire UP NEWS Lucknow Coaching Fire
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