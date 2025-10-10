हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जॉइनिंग लेटर के बाद सेना की वर्दी में परिवार के साथ मनाया था जश्न, सच्चाई पता चलते ही उड़े होश

जॉइनिंग लेटर के बाद सेना की वर्दी में परिवार के साथ मनाया था जश्न, सच्चाई पता चलते ही उड़े होश

Maharajganj News: नगमा डोमा खंड कृषक इंटरमीडिएट कालेज में 12वीं की छात्रा और एनसीसी कैडेट है. वह बीते महीने 10 अगस्त को मठलार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गई थीं.

By : संजय कुमार पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में निचलौल थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक एनसीसी कैडेट नगमा के साथ सेना में भर्ती के नाम पर ठगी हो गयी. ये नहीं जालसाज उसे गोरखपुर और राजस्थान पुष्कर ट्रेनिंग भी करा लाए.

यही नहीं जालसाजों ने नगमा को फर्जी जॉइनिंग लेटर भी थमा दया और उसने और उसके परिजनों ने जश्न भी मनाया. लेकिन जब ठगी का एहसास हुआ तो सभी के होश उड़ गए. नगमा ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस दो आरोपियों, धीरज कुमार और अंगद मिश्रा, के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि नगमा डोमा खंड कृषक इंटरमीडिएट कालेज में 12वीं की छात्रा और एनसीसी कैडेट है. वह बीते महीने 10 अगस्त  को मठलार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात धीरज कुमार से हुई. जिसने खुद को सेना भर्ती विशेषज्ञ बताया. उसने नगमा को अपने झांसे में ले लिया. धीरज ने नगमा को फोन कर 24 सितंबर को गोरखपुर बुलाया, जहां उसे सेना की वर्दी दी गई और फील्ड में दौड़ व ट्रेनिंग कराई गई.

पुलिस के मुताबिक नगमा समेत पांच अन्य लड़कियों का गोरखपुर में ब्लड टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें बस से राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया. वहां अंगद मिश्रा  मिला उसने खुद को सीओ (कमांडिंग ऑफिसर) बताने का दावा किया. अंगद ने नगमा से 2.70 लाख रुपये की मांग की और मार्च 2026 में जॉइनिंग लेटर देने का झांसा दिया. इसके बाद नगमा को वर्दी के साथ घर भेज दिया गया.

गांव में हुआ जश्न

नगमा को सेना की वर्दी में देखकर परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. उसे वाहन में बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया. दो दिनों बा नगमा को कुछ शक हुआ, उसने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता नगमा की तहरीर पर धीरज कुमार और अंगद मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की मानें तो इस गिरोह ने और लोगों को भी ठगा है.

Published at : 10 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Maharajganj News NCC Cadet
