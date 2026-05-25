UPSC की तैयारी कर रही युवती से लखनऊ में गैंगरेप, 3 दिन तक बंधक बनाकर की हैवानियत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती को तीन दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया. आरोपी लड़की की परिचित युवक ही था, जिसने कॉफी ने नशीली दवाई देकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं. आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पाँच टीमें गठित की गई है.

ख़बर के मुताबिक ये घटना लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट्स की बताई जा रही है. पीड़िता जौनपुर की रहने वाली है और दिल्ली में रहकर ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है. बीते दिनों वो अपने घर जौनपुर कुछ दिन की छुट्टी पर आई हुई थी. 15 मई को वो वापस दिल्ली के लिए ट्रेन से निकली थी, इसी दौरान उसने अपने दोस्त को फोन कर इसके बारे में बताया.

जबरन ट्रेन से साथ ले गए युवक

ट्रेन जैसे ही लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंची, आरोपी युवक अपने दोस्त के साथ स्टेशन पहुंच गया और उसे जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया. इसके बाद वो स्टेशन से युवती को लेकर सुशांत गोल्फ सिटी स्थित फ्लैट पर ले गया. जहां उसने कॉफी के साथ युवती को नशीली दवाई पिला दी. इसके बाद आरोपी युवक ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. विरोध करने पर आरोपी युवक नहीं माना और रातभर उससे हैवानियत की.

गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताएं बच्चे? सीएम योगी ने लिखी पाती, ये काम करने की दी सलाह

पीड़िता को बंधक बनाकर किया गैंगरेप

आरोप है कि अगले दिन उसका दूसरा दोस्त भी फ्लैट पर पहुंचा और उसके साथ रेप किया और तीसरे दिन एक और युवक ने उसके साथ रेप किया. तीन दिनों तक आरोपियों ने पीड़िता के साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई. इसके बाद तीनों आरोपियों ने युवती को ट्रेन में स्लीपर क्लास से बिठाकर दिल्ली भेज दिया.

ट्रेन जब रास्ते में बरेली पहुंची तो पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत कर पिता को आपबीती बताई. जिसके बाद परिवार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई. पीड़िता के पिता ने तुरंत जीआरपी हेल्पलाइन में फ़ोन कर पूरी घटना का जानकारी दी. ख़बर मिलते ही जीआरपी पुलिस पीड़िता के पास पहुंची और उसे ढाढ़स बंधाया.

इस मामले में लखनऊ पुलिस की ओर से भी मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं. आरोपियों की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन कर दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर ढेर, एक लाख का था इनाम



