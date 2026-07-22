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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया में सपा महिला शाखा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज, लगे ये आरोप

बलिया में सपा महिला शाखा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज, लगे ये आरोप

UP Poliitcs: थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सुभासपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशीला राजभर की शिकायत पर रसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और इस सिलसिले में छानबीन की जा रही है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के नेतृत्व के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी करने और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की बेटी को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

थाना प्रभारी (एसएचओ) योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सुभासपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशीला राजभर की शिकायत पर मंगलवार को रसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और इस सिलसिले में छानबीन की जा रही है. 

सुशीला राजभर सुभासपा नेताओं के साथ मंगलवार को रसड़ा थाने पहुंची थीं और थाना प्रभारी को शिकायत सौंपी थी. पुलिस ने बताया कि सीमा राजभर खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर गांव की निवासी हैं. सपा में शामिल होने से पहले वह सुभासपा से जुड़ी थीं.

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इन धाराओं में केस दर्ज

योगेंद्र सिंह ने बताया कि रसड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रवार गांव की निवासी और सुभासपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता की शिकायत पर समाजवादी पार्टी (सपा) की नेता सीमा राजभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई टिप्पणी, इशारे या कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत मंगलवार देर रात यह प्राथमिकी दर्ज की गई.

लगे ये आरोप

एफआईआर के अनुसार, सीमा राजभर ने सोशल मीडिया पर सुशीला राजभर की पुत्री के विरुद्ध अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर उसका चरित्र हनन करने का प्रयास किया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सुभासपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ झूठे और अनर्गल चारित्रिक आरोप लगाए.

सीमा राजभर ने क्या कहा?

सीमा राजभर ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सीमा राजभर ने पांच दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

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Published at : 22 Jul 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY Ballia News
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