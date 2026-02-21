लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का प्रदर्शन, हिरासत में लिए कई कार्यकर्ता

राजधानी लखनऊ में आज शनिवार (21 फरवरी) को परिवर्तन चौक पर सवर्ण मोर्चा के बैनर तले यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया. प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल भी बन गया.

जानकारी के अनुसार सवर्ण मोर्चा के सदस्य पहले परिवर्तन चौक पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने शंखनाद कर अपना विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि यूजीसी के हालिया नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.

नौकरी से इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री भी प्रदर्शन में हुए शामिल

वहीं इस प्रदर्शन में हाल ही में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे. इसके बाद में प्रदर्शनकारियों ने परिवर्तन चौक से मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले से बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेट पर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आए, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया.

फिलहाल परिवर्तन चौक पर भारी पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई. वहीं सवर्ण मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल परिवर्तन चौक पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने 20वीं मंजिल से कूदकर दी जान, कॉल और चैट रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस