ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने 20वीं मंजिल से कूदकर दी जान, कॉल और चैट रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में स्थित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 23 वर्षीय अर्जुन नाम के छात्र ने स्टूडियो अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. अर्जुन बीटेक अंतिम साल का छात्र था और पढ़ाई के सिलसिले में यहां रह रहा था. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना सूरजपुर पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर हालत में युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ.

कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे मौके पर पहुंच चुके हैं. फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस छात्र के दोस्तों से पूछताछ कर रही है और उसके मोबाइल कॉल डिटेल व चैट रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

इस साल बढ़ीं आत्महत्या की घटनाएं

गौर करने वाली बात यह है कि इस साल की शुरुआत से ही ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसी महीने थाना बिसरख के शाहबेरी इलाके में 23 वर्षीय ब्यूटीशियन पूजा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था. पड़ोसियों को बदबू आने पर घटना का पता चला था. वह लंबे समय से अकेले रह रही थी.

वहीं 14 फरवरी को नोएडा सेक्टर-107 में एक कार के अंदर युवक सुमित और युवती रेखा के शव मिले थे. दोनों के सिर में गोली लगी थी. मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला था, हालांकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं.

इसके अलावा 23 जनवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर बीटेक छात्र उदित सोनी ने जान दे दी थी. बताया गया था कि पिता की डांट से आहत होकर उसने यह कदम उठाया.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है. जरूरत है कि मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग समय रहते अपने परिवार और दोस्तों से बात करें और मदद लें.