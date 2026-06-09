प्रचंड गर्मी के बावजूद उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतर्क निर्देशन में यूपी पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने 7 जून को 31,147 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड पूरी की, जो देश में सबसे अधिक है.

यूपीपीसीएल के निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि 7 जून को प्रदेश में बिजली की मांग 31,147 मेगावाट पहुंच गई, जिसे पूरी तरह पूरा किया गया. 6 जून को 31,049 मेगावाट और 5 जून को 29,130 मेगावाट डिमांड पूरी की गई. 8 जून को दोपहर 12 बजे 27,838 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई.

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दिन-रात मैदान में डटे बिजलीकर्मी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग की टीमें चौबीसों घंटे सक्रिय हैं. ट्रांसफार्मर, फीडर और उपकेंद्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है. गर्मी के मौसम में अतिरिक्त लोड को देखते हुए मेंटेनेंस कार्य तेज कर दिए गए हैं. बिजलीकर्मी दिन-रात फील्ड में रहकर खराबियों को तुरंत दूर कर रहे हैं.

निगरानी और रखरखाव पर विशेष ध्यान

विभाग ने सभी स्तरों पर सतर्कता बढ़ा दी है. संभावित खराबियों को रोकने के लिए तेजी से मेंटेनेंस किया जा रहा है. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी के इस मौसम में किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. यूपीपीसीएल की टीमें इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं.

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