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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में मॉडल को शादी का झांसा देकर 10 साल शोषण, 3 बार अबॉर्शन और धर्मांतरण का बनाया दबाव

मेरठ में मॉडल को शादी का झांसा देकर 10 साल शोषण, 3 बार अबॉर्शन और धर्मांतरण का बनाया दबाव

Meerut News In Hindi: यूपी के मेरठ में एक मॉडल ने मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर 10 साल तक शोषण के आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधना थाना क्षेत्र की एक मॉडल ने क्षेत्र के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब 10 सालों तक शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बाद में उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है. 

पीड़िता ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2015-16 में मॉडलिंग के सिलसिले में मुंबई जाने के दौरान उसकी मुलाकात सरधना निवासी युवक वसील से हुई थी. वसील ने उसे मॉडलिंग में आगे बढ़ाने और बाद में शादी करने का भरोसा दिया था. 

पीड़िता पर धर्मांतरण का बनाया दबाव

आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया. पीड़िता का दावा है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने धर्म परिवर्तन करने की शर्त रख दी. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और पुलिस में शिकायत करने पर निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अलग-अलग बहानों से उससे करीब 50 लाख रुपये हड़प लिए. इस दौरान उसके तीन बार गर्भपात कराए गए.

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने कहा कि 28 वर्षीय युवती ने बताया कि वो वर्ष 2015 में मॉडलिंग के लिए सरधना से मुंबई गई थी, जहां उसकी मुलाकात सरधना क्षेत्र के ही युवक वसील से हुई. युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उससे धनराशि भी ली.

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अभिजीत कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर थाना सरधना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

धर्म परिवर्तन के आरोप के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है. प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि दोनों लंबे समय तक मुंबई में साथ रहे थे. अब युवती ने मेरठ में शिकायत दी है, जिसके सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. 

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Published at : 09 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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UP NEWS Meerut News
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