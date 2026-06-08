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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में कथावाचक पवन देव महाराज पर रेप का आरोप, राम मंदिर दर्शन के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म

अयोध्या में कथावाचक पवन देव महाराज पर रेप का आरोप, राम मंदिर दर्शन के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म

Ayodhya News: अयोध्या में प्रसिद्ध कथा प्रवाचक पवन देव महाराज के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने इस संबंध में बीकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 08 Jun 2026 02:21 PM (IST)
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अयोध्या में प्रसिद्ध कथा प्रवाचक पवन देव महाराज पर एक महिला ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. महिला का आरोप हैं कथावाचक ने लंबे समय तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. आगे की जांच की जा रही है. 

अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के प्रसिद्ध कथा प्रवाचक पवन देव महाराज के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. 38 वर्षीय एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वह पहले से विवाहित थी और पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान उसके ससुराल में पवन देव महाराज का आना-जाना था. इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई.

कथावाचक पर लगाए दुष्कर्म के आरोप

पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच बातचीत की सिलसिला बढ़ता गया जिसके बाद कथा वाचक ने उससे मोबाइल नंबर लिया. आरोप हैं पवन देव महाराज शादी का भरोसा देकर लगातार उसके संपर्क में रहे. यही नहीं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए. 

आरोप है कि 10 अप्रैल 2025 को पवन देव ने उसे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए आने को कहकर मेघेश्वर कनक भवन बुलाया, जहां महिला के साथ दुष्कर्म किया. महिला ने जब उससे शादी का दबाव बनाया तो कथावाचक इनकार कर दिया. 

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पीड़िता का आरोप है कि वो अपने ससुराल से मिले लाखों के ज़ेवर भी लेकर अयोध्या थी लेकिन, उसके गहने कथावाचक के पास ही रह गए. जब उसने अपने गहने वापस मांगे तो इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया. जिसके बाद उसे लगातार परेशान किया जाने लगा. 

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

अयोध्या की बीकापुर पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों की बारीकी से जाँच कर रही हैं. पलुसि ने कहा कि ये मामले बेहद संवेदनशील हैं. पुलिस पूरी गंभीरता से इसकी जाँच कर रही हैं. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS
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