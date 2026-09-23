लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन

लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. सिसेंडी गांव स्थित सई नदी में मूर्ति विसर्जन करने आए तीन युवक नदी में डूब गए. कुछ देर तक जब युवक बाहर नहीं आए तो साथ में गए लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. मामले की जानकारी स्थान ने पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश शुरू कर दी है.

डांस में मगन के चलते दो दोस्त डूबे, तीसरा बचाने में बहा

हादसा मंगलवार (22 सितंबर) शाम करीब 5:00 बजे का है. बड़ी संख्या में भक्त गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने पहुंचे थे. ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति डांस करने में मगन थे. इस दौरान हरी प्रसाद (35) और धीरज (21) गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उन्हें डूबता देख तीसरा दोस्त प्रमोद बचाने के लिए कूद पड़ा. लेकिन पानी की गहरान ज्यादा होने के चलते प्रमोद भी डूब गया.

तीनों युवकों को एक साथ गुप्ता देख वहां आसपास के लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगे. शोर सुनने के बाद आसपास के लोग भी जुट गए हैं. इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि शुरुआत में पुलिस को दो युवकों के नदी में डूबने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पता चला कि दोनों को बचाने के प्रयास में उनका तीसरा साथी प्रमोद भी नदी में उतर गया था और वह भी डूब गया.

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गोताखोरों के प्रयास के बाद SDRF के लेनी पड़ी मदद

स्थानीय लोगों ने तीन युवकों की डूबने की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले गोताखोरों की मदद से तीनों युवकों को ढूंढने का प्रयास किया. काफी मस्तकत के बाद जब गोताखोर उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस को एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी.

साथ में करते थे पेंटिंग का काम

हालांकि देर रात तक चले सर्च अभियान में तीनों युवकों का कुछ पता नहीं चला. एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. कुछ देर बाद SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. नदी में डूबे हरी प्रसाद धीरज और प्रमोद एक ही गांव के रहने वाले हैं. तीनों आपस में दोस्त भी हैं. साथ में पेंटिंग का काम करते हैं. परिजनों को जब इस हादसे की जानकारी दी गई तो उनका रो रो कर बुरा हाल है.

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