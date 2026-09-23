OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी के साथ आरोप-प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर दूसरी पार्टियां हमलावर हैं और सपा के मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सपा नेता पर औलिया अल्लाह सैय्यद सालार मसूद गाज़ी के अपमान का आरोप लगाया है जिसके बाद से यूपी की सियासत गरमा गई है.

यह सपा नेता कोई और नहीं बल्कि महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर हैं. सीमा राजभर के एक बयान को लेकर यूपी AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने सपा को घेरा है. शौकत अली ने कहा कि सपा नेता ने हमारे औलिया अल्लाह सैय्यद सालार मसूद गाज़ी का अपमान किया है उन्होंने सुहेलदेव का नाम लेकर जो बहन-बेटियों की इज्जत बचाने वाला बयान दिया है उसमें उनका निशाना हमारे औलिया अल्लाह सैय्यद सालार मसूद गाज़ी की तरफ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.

क्या ओम प्रकाश राजभर भी देंगे साथ?

सीमा राजभर ने अपने सियासी करियर की शुरुआत ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से की थी, लेकिन भयंकर अनबन के बाद उन्होंने ओपी राजभर का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गईं. इसके बाद से ओपी राजभर और सीमा राजभर की सियासी दुश्मनी के किस्से मशहूर हो गए. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा राजभर को टारगेट करने के लिए सुभासपा चीफ AIMIM का साथ देंगे?

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'मुसलमानों के वोट की भीख मांगकर सत्ता में आती है सपा'

शौकत अली का कहना है, "वह कोई लुटेरे नहीं थे. उन्होंने किसी की इज्जत को लूटा नहीं था बल्कि लुटेरों से उनकी इज्जत बचाई थी. सपा नेत्री ने बयान देकर हमें दुःख दिया है हमें तकलीफ हुई है. मुसलमानों के वोट की भीख से आप सत्ता में आते हैं और आप मुसलमानों को ही गालियां देकर उन से कह रहे हो कि हमें वोट दो. क्या सपा के दफ्तर से आपको यही सिखा कर भेजा गया है? क्या सपा की ये ही पार्टीलाइन है कि अगर सत्ता में आएंगे तो सुहेलदेव की प्रतिमा चौराहे पर लगाएंगे?"

सपा के मुस्लिम नेताओं से AIMIM का सवाल

शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा, "तुमपर हमें शर्म आती है. सैय्यद सालार मसूद गाज़ी को गालियां दी जा रही हैं और तुम खामोश हो. सवाल क्यों नहीं करते? तुम तो सैय्यद सालार मसूद के सदके में खाते हो, मंत्री बनते हो, तुम क्यों चुप हो बोलते क्यों नहीं? किससे डरते हो और कौन सा डर दिखा कर ही तुमने मुसलमानों को बुजदिल बना दिया है? बीजेपी का डर दिखाकर बुजदिल बना दिया है. हम सैय्यद सालार मसूद गाजी के मानने वाले हैं हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते अल्लाह के अलावा."

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