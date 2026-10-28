BJP विधायक ने सीएम योगी को बताया 'कलयुग का हनुमान', 2027 में जीत का दावा

बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी का एक बयान सुर्खियों में आ गया है. बुलंदशहर सदर से विधायक प्रदीप चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कलयुग का हनुमान बताया है. सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने शंखनाद कर 2027 में भाजपा की जीत का दावा किया है.

दरअसल, सदर विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकली गयी. रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. ट्रैक्टर रैली को गंगानगर से हरी झंडी दिखाकर सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने सदर क्षेत्र में रवाना किया.

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बुलंदशहर सदर विधायक ने सीएम योगी को बताया

रैली को संबोधित करते हुए बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कलयुग का हनुमान बताते हुए कहा कि हम सबके दुख हरने वाले कलयुग के हनुमान सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि 2014 से पीएम मोदी और 2017 से सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है.

9 सालों में सीएम योगी ने जनता और किसानों के लिए कई कार्य- विधायक

उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में सीएम योगी ने जनता और किसानों के लिए भरपूर कार्य किए. किसान सम्मान निधि से लेकर 5 लाख का किसान बीमा तक किसान हित में भरपूर कार्य किए गए. 9 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, हर तरफ रामराज है, सपा सरकार में गुंडई और माफियागिरी होती थी. पुनः 2027 में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपाओ की सरकार बनेगी.

सपा के शासन में गुंडे-माफिया चलाते थे सरकार- प्रदीप चौधरी

सपा के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर विधायक ने कहा कि सपा सरकार में लाल टोपी वाले गुंडे माफिया सरकार चलाते थे, अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे रहते थे, बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, सपा सरकार में गुंडाराज चलता था. 2022 में सपा सत्ता से बाहर हुई, 2027 में सपा बेकार होगी.

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