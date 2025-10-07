उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से 20 साल के युवक निखिल यादव ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी युवक घर से गहने चुराने की कोशिश कर रहा था मां ने उसे रोका तो उसने पेचकस से उस पर हमला कर दिया और एलपीजी सिलेंडर से उसके सिर को कुचलकर हत्या कर दी.

मां की हत्या के बाद आरोपी युवक ने घर में डकैती की कहानी गढ़ी लेकिनस पुलिस की जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.

आरोपी निखिल यादव गिरफ़्तार

पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को निखिल के पिता रमेश यादव ने पीजीआई थाने में सूचना दी कि उसकी पत्नी रेनू यादव (45 साल) मायके से घर आई हैं. उसके बेटे ने फ़ोन पर बताया है कि मां की किसी ने हत्या कर दी है. उसके साथ भी मारपीट हुई है. घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है.

पुलिस ने जब इसे मामले की जांच शुरू की तो सारी सच्चाई सामने आ गई. सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि घर में कोई नहीं आया था. यही नहीं कुछ देर बाद वो ख़ुद मोटरसाइकिल से बेफिक्र होकर जाता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद उसकी बाइक चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी. जिसके बाद उसे फतेहपुर से गिरफ़्तार कर लिया गया है.

आरोपी से पूछताछ में हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक निखिल को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी. धीरे-धीरे उसकी ये लत इतनी बढ़ गई उस पर लाखों रुपये के कर्ज बढ़ता चला गया. जिसके बाद उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे लिए लेकिन सारा पैसा डूब गया.

आरोपी युवक गेम में लाखों रुपये हार गया था, जिसके लिए वो घर से ज़ेवर चुराने की कोशिश कर रहा था, मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मां पर पेचकस से हमला कर दिया और उसके सीने व गर्दन पर वार किए. रेनू यादव जब घायल होकर तड़पने लगी तो उसने सिलेंडर से उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

