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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी

Lucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी

Lucknow School Timing: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है. 22 अप्रैल 2026 से अगले आदेश तक सभी स्कूल नए समय पर संचालित होंगे.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 21 Apr 2026 06:21 PM (IST)
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  • लखनऊ में गर्मी के कारण बदली स्कूलों की समय-सारणी.
  • सुबह 7:30 से 12:30 तक खुलेंगे प्री-प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल.
  • 22 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा नया समय.
  • पूर्वी व पश्चिमी यूपी में 27 अप्रैल तक लू चलने की संभावना.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके तहत प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, गैरसरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. 

जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 अप्रैल 2026 से अगले आदेश तक विद्यालयों का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा. यह निर्णय गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

यूपी में 22 अप्रैल से एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम?

उधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की लखनऊ इकाई द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2026 के बीच मौसम मुख्यतः गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है, जिसमें विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में अलग-अलग दिनों पर उष्ण लहर यानी लू चलने की संभावना जताई गई है.

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IMD के अनुसार 21 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कहीं-कहीं लू चल सकती है. 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दोनों ही संभागों में दिन के समय कई स्थानों पर लू चलने की संभावना बनी रहेगी.

हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 अप्रैल को कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान तापमान में लगातार वृद्धि के कारण गर्मी का असर तेज रहेगा और दोपहर के समय परिस्थितियां अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं.

तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना

26 और 27 अप्रैल को राहत मिलने के संकेत हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों में किसी भी संभाग में लू या अन्य मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है. तापमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके बाद इसमें लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. 

वहीं न्यूनतम तापमान में शुरुआती 48 घंटों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तीन दिनों तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और फिर लगभग 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Published at : 21 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS Weather Update LUCKNOW NEWS
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