प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली हैं. वाराणसी से तीसरी बार सांसद चुने गए पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड कायम किया. डबल इंजन सरकार ने यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाया है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर), गंगा एक्सप्रेसवे, देश की पहली रैपिड रेल, एम्स गोरखपुर, फर्टिलाइजर कारखाना, सेमीकंडक्टर यूनिट, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसी मेगा परियोजनाओं ने यूपी की अलग पहचान बनाई है. इन परियोजनाओं से न सिर्फ रोजगार बढ़ा है बल्कि प्रदेश की आर्थिक रीढ़ भी मजबूत हुई है.

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आस्था और विकास का अद्भुत संगम

प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने आस्था और विकास को साथ-साथ बढ़ावा दिया. 500 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, प्रयागराज महाकुंभ-2025 और अयोध्या दीपोत्सव जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने यूपी को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित किया. महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई.

वाराणसी और गोरखपुर को मिली विकास की सौगात

वाराणसी में लगभग 36,211 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. गोरखपुर को एम्स और बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को पुनर्जीवित करने जैसी सौगातें मिलीं. 22 फरवरी 2026 को मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का शुभारंभ भी मोदी-योगी की जोड़ी ने किया.

युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण

मोदी-योगी सरकार ने यूपी को निवेश का हब बनाया. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े निवेशकों को आकर्षित कर यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है.

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